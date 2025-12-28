На Одещині молодик катував військового, щоб «вибити» гроші

Військовий отримав закриту черепно-мозкову травму, струсу головного мозку, перелом кісток носа та інші травми

На Одещині 22-річний зловмисник катував свого знайомого військовослужбовця, намагаючись «вибити» у нього гроші, отримані як компенсацію за поранення на фронті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Одеської області.

Інцидент стався в липні в Білгород-Дністровському районі.

22-річний місцевий житель дізнався, що 23-річний знайомий отримав виплати за поранення в зоні бойових дій. Зловмисник вирішив заволодіти коштами пораненого захисника.

Він почав бити військовослужбовця та вимагати гроші з банківської картки. Щоб придушити спротив, зв’язав йому руки полімерними стяжками й кілька годин продовжував знущатися, доки потерпілий не переказав 29 тисяч гривень на рахунок нападника.

На цьому зловмисник не зупинився: через ліміт на безготівкові операції він змусив хлопця поїхати до банкомату, де той зняв і віддав ще 20 тис. грн. Після цього нападник відвіз потерпілого до лікарні та поїхав геть.

У результаті військовий отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом кісток носа та інші травми.

За кілька годин правоохоронці розшукали та затримали нападника. Майже всю суму він використав на власні потреби. На час слідства суд відправив зловмисника до слідчого ізолятора.

Поліцейські висунули фігуранту обвинувачення в нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, вчиненому в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 15-ти років із конфіскацією майна.

