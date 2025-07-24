«Укрзалізниця» пояснила, чому квитки зникають за секунди: реакція соцмереж

Пасажири вважають, що у цьогорічному дефіциті квитків на потяги винен перевізник, який не здатен адаптуватися до попиту

«Укрзалізниця» відреагувала на суспільне невдоволення стосовно того, що наразі проблематично купити квиток на потяг у потрібному напрямку. Компанія закликала пасажирів купувати квитки не у касах, а через додаток, наголошуючи, що так буде більше шансів встигнути оформити собі місце. Водночас під дописом «Укрзалізниці» користувачі соцмереж висловлюють обурення: квитки розбирають за лічені секунди, а потім перекупи перепродають їх за ціною удвічі-утричі вищою за номінал. Про це пише «Главком».

Одна з пасажирок повідомила, що їй вдалося купити одразу 5 квитків на бажаний маршрут, оскільки вона слідкувала у додатку. «Якщо люди сплять на ходу або роблять це в останні хвилини, то їх проблеми. У мене все вийшло і навіть гарні місця були», – похвалилася вона.

Відповідь від громадян, яким пощастило менше, не забарилася. Один з чоловіків розповів, що він шукав квиток із Запоріжжя на Закарпаття. Й увійшовши у застосунок рівно о 8 годині, коли стартує продаж, квитків у плацкарт чи купе на рейс вже було. Натомість, констатував він, залишилося пара білетів у спальний вагон, який коштує 2 800 грн.

«Як це зрозуміти? Це я спав на ходу чи в останні хвилини?» , – запитав він.

Інші пасажири відмічають, що, скоріше за все, попит залежить від дня та напрямку. Скажімо, одній із жінок у старт продажу за 20 днів вдалося купити квитки з Кременчука до Львова, причому одразу ціле купе. Утім, у плацкартних вагонах всі нижні місця були вже зайняті, а верхні, в основному, лишились «бокові».

«Тиждень по будильнику з 7:55 була в застосунку і змогла взяти квитки лиш на сьомий день! І це добре, що у мене не було жорсткої прив'язки до дати», – поділилася досвідом ще одна пасажирка.

Аби покращити сервіс, пасажири запропонували «Укрзалізниці» прибрати обмеження щодо 20 днів, оскільки через цю штучну перешкоду, на їхню думку, попит на квитки шалено зростає.

«І чому при відкритті продажів на потрібний мені поїзд було аж 2 квитки! Де вони ділися? Невже всі зарезервували військові чи дитячі групи?», – дивується пасажир.

В «УЗ» натомість зазначили, що наразі існує підвищений попит на популярні напрямки. Подекуди це чотири людини та більше на одне фізично доступне місце в поїзді. Окрім того, «Укрзалізниця» додатково забезпечує квитками дитячі групи, які в період канікул активно їздять на відпочинок та відновлення, й лишає резерв квитків для захисників і захисниць.

Утім, українців таке пояснення не дуже задовольнило. Пасажири наголошують, що в попередні роки підвищений попит на квитки також був, але їх було можливо «дістати».

«Укрзалізниця 100% бере участь в цьому безладі!» , – переконані пасажири, оскільки минулого року, пригадують вони, квитки хоч і важко, але можна було якось викупити онлайн, а зараз додаток «покращили».

«З 8 до 9 ранку купити квитки неможливо! То доказуєш, що ти не робот, граєшся зі світлофорами чи велосипедами, в цей час квитки пропадають. То чекаєш, поки квиток бронюється, а його вже немає», - пишуть пасажири, які пропонують перевізнику виправити «помилку коду», яка, на їх думку, не дозволяє дійти до оплати квитків.

У соцмережах пояснюють, що вільних квитків немає, бо їх за допомогою ботів і фальшивих акаунтів встигають скупити перекупники. Квитки збувають у 2-3 рази дорожче тим, кому вкрай потрібно їхати, а непроданий залишок повертають за день до рейсу.

Як працює схема

Щодня о 8 ранку за 20 днів до рейсу відкривається передпродаж квитків, але вже за кілька хвилин система видає помилку підключення, або повідомлення, що вільних місць немає. Цього часу достатньо, пише видання «Стопкор», аби автоматизовані програми, так звані боти, встигли скупити основний масив квитків. За кілька годин ці місця з'являються у Telegram-каналах, але утричі дорожче. І люди, які не змогли купити квиток напряму, часто змушені погоджуватися на такі умови, бо інших варіантів просто немає. Найгостріше проблема відчувається на міжнародних рейсах – наприклад, на напрямках Київ–Варшава, Львів–Перемишль, Чернівці–Бухарест. Там квитки зникають буквально за секунди після відкриття продажу.

«Укрзалізниця» ж виправдовується, що після початку повномасштабного вторгнення в умовах закритого неба навантаження на залізницю зросло, бо поїздів стало менше у зв'язку з тимчасовою окупацією деяких регіонів. Відповідно, пояснюють в «УЗ», навантаження на канали продажу в літній сезон також зростає.

Нагадаємо, між Києвом та Черніговом курсуватиме додатковий поїзд. Його призначили на 27 липня, а також на 1,2 та 3 серпня.

Главком писав, що «Укрзалізниця» внесла зміни до правил перевезення тварин у вагонах пасажирських потягів.