«Укрзалізниця» заявила про зміни руху поїздів за кордон

Пасажирів просять враховувати ці зміни під час планування поїздок та купівлі квитків

Поїзди з України за кордон змінять розклад через ремонт в Угорщині

«Укрзалізниця» повідомила про зміни в розкладі та маршрутах міжнародних поїздів, що прямують до Угорщини та Австрії. З 25 серпня по 20 вересня 2025 року угорська залізниця проводитиме масштабні ремонтні роботи на станції Будапешт-Келеті, що призведе до тимчасових коректив. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Зміни у маршруті стосуються двох поїздів, зокрема:

Поїзд №9/10 Київ – Будапешт – Київ: У період ремонтних робіт поїзд прибуватиме та відправлятиметься зі станції Будапешт-Нюгаті замість звичної Келеті. Станція Нюгаті зручно розташована в центрі міста, має сполучення з метро лінії М3 та розвинену мережу міського транспорту.

Поїзд №143/146 Чоп – Відень – Чоп: У складі цього поїзда є вагони, що курсують за маршрутом Київ – Відень. Зупинка на станції Келеті буде скасована. Натомість єдиною зупинкою в Будапешті буде станція Келенфельд, яка також має зручний доступ до метро лінії М4.

«Укрзалізниця» зазначає, що затримки на цих маршрутах спостерігаються вже зараз. Зокрема, 5 серпня затримки на угорському напрямку становили понад годину, а на австрійському – до трьох годин. Затримки пояснюються особливостями роботи залізничних операторів у країнах ЄС.

Пасажирів просять враховувати ці зміни під час планування поїздок та купівлі квитків. «Укрзалізниця» запевняє, що станції Нюгаті та Келенфельд забезпечують зручне сполучення з іншими районами Будапешта, тому не доставлять пасажирам значних незручностей.

Нагадаємо, вперше в історії «Укрзалізниця» організувала перевезення нафтопродуктів з Німеччини до України у власних вагонах. Для цього було використано спеціалізовані цистерни типу Zacns, призначені для європейської колії стандарту 1435 мм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Увесь маршрут від Гамбурга до українського кордону забезпечила UZ Cargo Poland Sp. z o.o. Це дочірня компанія «Укрзалізниці», яка виступає офіційним оператором перевезень на території ЄС.