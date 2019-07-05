КВУ: До Ради балотуються 54 кандидати, які голосували за диктаторські закони 16 січня (список)



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Найбільше кандидатів, які голосували за диктаторські закони балотується в Харківській, Одеській, Луганській, Донецькій, Запорізькій областях

Найбільше депутатів, які голосували за диктаторські закони, у списку «Опозиційного блоку» - голова КВУ

До Верховної Ради балотуються 54 кандидати, які голосували за диктаторські закони 16 січня. Про це під час пресконференції заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

За словами Кошеля, третина таких депутатів, 18 осіб, балотуються за списками партій. «Найбільше депутатів, які голосували за диктаторські закони, у списку «Опозиційного блоку» - 11 осіб. Зокрема, Євгеній Мураєв (№1 у виборчому списку партії), Віталій Хомутиннік (№11), Євгеній Гєллєр (№12), Юрій Воропаєв (№13), Дмитро Добкін (№15), Тетяна Бахтеєва (№26), Олександр Долженков (№28) та ін. Ще 5 депутатів, які голосували за диктаторські закони присутні в списку «Опозиційної платформи – За життя». Це Сергій Дунаєв (№9), Юлій Іоффе (№12), Юлія Льовочкіна (№21), Віталій Борт (№28), Юрій Мірошниченко (№41). По 1 депутату в списку Аграрної партії України (Михайло Поплавський, №1 у виборчому списку) та політичної партії «Незалежність» (Іван Ступак, №2 у виборчому списку)», - зазначив голова КВУ.

Кошель говорить, що решта, 36 осіб, балотуються по одномандатних округах (із них 27 шляхом самовисування, 10 – висунуті політичними партіями: 5 висунуто партією «Опозиційна платформа За життя», 4 – «Опозиційний блок».

«Найбільше кандидатів, які голосували за диктаторські закони балотується в Харківській, Одеській, Луганській, Донецькій, Запорізькій областях. Також такі кандидати балотуються в Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Рівненській, Херсонській областях», - зазначив Кошель.



Балотуються по списках партій:

1. Поплавський Михайло Михайлович

2. Ступак Іван Іванович

3. Іоффе Юлій Якович

4. Льовочкіна Юлія Володимирівна

5. Борт Віталій Петрович

6. Мірошниченко Юрій Романович

7. Дунаєв Сергій Володимирович

8. Мураєв Євгеній Володимирович

9. Хомутиннік Віталій Юрійович

10. Гєллєр Євгеній Борисович

11. Воропаєв Юрій Миколайович

12. Добкін Дмитро Маркович

13. Бахтеєва Тетяна Дмитрівна

14. Долженков Олександр Валерійович

15. Ланьо Михайло Іванович

16. Мироненко Михайло Іванович

17. Фабрикант Світлана Самуілівна

18. Труханов Геннадій Леонідович

Балотуються в одномандатних округах

19. Бондаренко Олена Анатоліївна

20. Кацуба Володимир Михайлович

21. Колесніков Борис Вікторович

22. Новинський Вадим Владиславович



Балотуються в одномандатних округах:

23. Струк Володимир Олексійович

24. Мошенський Валерій Захарович

25. Ківалов Сергій Васильович

26. Клімов Леонід Михайлович

27. Фурсін Іван Геннадійович

28. Барвіненко Віталій Дмитрович

29. Кіссе Антон Іванович

30. Деркач Андрій Леонідович

31. Молоток Ігор Федорович

32. Мисик Володимир Юрійович

33. Денисенко Анатолій Петрович

34. Фельдман Олександр Борисович

35. Гіршфельд Анатолій Мусійович

36. Калетнік Григорій Миколайович

37. Біловол Олександр Миколайович

38. Лабазюк Сергій Петрович

39. Бондар Віктор Васильович

40. Герега Олександр Володимирович

41. Бобов Геннадій Борисович

42. Попеску Іван Васильович

43. Рибаков Ігор Олександрович

44. Івахів Степан Петрович

45. Павлов Костянтин Юрійович

46. Мартовицький Артур Володимирович

47. Литвин Володимир Михайлович

48. Богуслаєв Вячеслав Олександрович

49. Балицький Євген Віталійович

50. Святаш Дмитро Володимирович

51. Сальдо Володимир Васильович

52. Опанащенко Михайло Володимирович

53. Кальцев Сергій Федорович

54. Бандуров Володимир Володимирович

Нагадаємо, «Закони 16 січня» або Диктаторські закони були ухвалені Верховною Радою України у четвер, 16 січня 2014 року. «Закони» приймалися підняттям рук, без використання системи «Рада» та без обговорення, а їхні тексти стали доступні тільки після того, як депутати за них проголосували. Попри гостру критику ці закони були підписані 17 січня тодішнім президентом Януковичем. Вони обмежували права громадян, надавали органам державної влади більшу свободу дій у сфері покарання учасників акцій протесту і мали на меті криміналізувати опозицію та громадянське суспільство.