Виступ російських пропагандистів в Амстердамі. Як відреагувала українська діаспора

Попри численні звернення та прохання керівництво театру таки вирішило не скасовувати концерт росіян

Українці в Нідерландах вийшли на мирну демонстрацію проти російської пропаганди та бойкотували захід в Амстердамі за участі російських пропагандистів Івана Урганта та Владіміра Познера. Як повідомляє кореспондент Укрінформ в Гаазі, попри дощ на акцію протесту прийшло багато людей. Вони були загорнуті в українські прапори, тримали у руках плакати із закликом зупинити російську пропаганду та смерть невинних людей через війну Росії в Україні.

«Ми проводимо цю акцію для привернення уваги театру Амстердама та взагалі амстердамської спільноти, щоб показати, що українська діаспора не погоджується з проведення російських заходів. Ми добре розуміємо хто такі Ургант та Познер – це пропагандисти, які довго працювали на російському «Пєрвом каналє». Це не нормально під час повномасштабної, геноцидної війни Росії проти України проводити російські заходи та давати можливість російським пропагандистам розповідати кремлівські байки, заробляти гроші, які потім підуть в казку Росії», – сказала в коментарі Укрінформу волонтерка Фундації «Українці в Нідерландах» Катерина.

Кожен, хто прийшов послухати виступ Івана Урганта та Владіміра Познера, повинен був пройти коридором ганьби та почути про злочини Росії в Україні.

Варто зазначити, що попри численні звернення та прохання керівництво театру таки вирішило не скасовувати концерт.

Як повідомляв Укрінформ, 28 травня 2024 року у Theater Amsterdam було заплановано проведення заходу, в якому брали участь російські пропагандисти Іван Ургант та Владімір Познер.

Фундація «Українці в Нідерландах» наголосила на неприпустимості проведення такого заходу в Амстердамі в той час, коли Росія веде війну проти України. Окрім цього є висока ймовірність того, що кошти з продажу квитків на цей захід будуть спрямовані на підтримку російської армії.

Почесний консул України у Королівстві Нідерланди Карел Бургер Дірвен також висловив занепокоєння щодо заходу в Амстердамі за участі російських пропагандистів.

За його словами, заплановано ще три шоу, не тільки в Амстердамі, а й у Цюриху, Берліні та Франкфурті.