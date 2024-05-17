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У військовій академії в Санкт-Петербурзі стався вибух: є постраждалі

Катерина Іванова
glavcom.ua
У військовій академії в Санкт-Петербурзі стався вибух: є постраждалі
Двоє з постраждалих перебувають у тяжкому стані, один із них – у реанімації. На місці працюють оперативні служби міста
фото: Telegram / Baza

За даними пресслужби військового округу, причиною вибуху став боєприпас часів Другої світової війни

В академії зв'язку імені Будьонного в Санкт-Петербурзі стався вибух. Відомо про семеро постраждалих. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали Baza та Astra.

Спершу надходила інформація щодо влучання безпілотника, проте згодом очевидці почали повідомляти про детонування боєприпасу, який вибухнув у підвалі будівлі академії.

Губернатор області Олександр Беглов через деякий час заявив, що подія в Академії зв'язку імені Будьонного не має терористичного характеру. А причиною вибуху біля військової академії стала детонація боєприпасу часів Другої світової війни, повідомляє пресслужба Ленінградського військового округу.

За даними Baza, двоє з постраждалих перебувають у тяжкому стані, один із них – у реанімації. На місці працюють оперативні служби міста.

Нагадаємо, невідомі особи підірвали електропідстанцію у Санкт-Петербурзі. Близько 12 тисяч осіб у місті та області залишилися без електрики. Як стало відомо, у ніч проти 3 квітня Червоногвардійський район Петербурга знеструмило. Водночас до екстрених служб зателефонувала жінка, пояснивши, що перед відключенням електрики чула звуки, схожі на два сильні вибухи.

Також у російському Санкт-Петербурзі в п’ятницю, 10 травня, автобус із пасажирами впав у річку Мойка. У результаті семеро людей загинули. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на місцевих правоохоронців.

За попередніми даними, у момент аварії в салоні транспортного засобу було близько 20 осіб. Пізніше влада міста повідомила про 15 пасажирів і водія. 

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Теги: вибух Telegram жінка влада автобус

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