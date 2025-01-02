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Легендарний зенітник Збройних Сил посмертно став Героєм України

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Легендарний зенітник Збройних Сил посмертно став Героєм України
У 25 років «Кельт» став повним кавалером ордену «За мужність»
фото: 95 ОДШБр

Сержант Андрій Лінійчук із позивним «Кельт» удостоєний найвищого звання Героя України  

Найрезультативнішому зенітнику ЗСУ Андрію Лінійчуку із позивним «Кельт» присвоєно звання Героя України (посмертно). Відповідний указ №4/2025 розміщено на офіційному сайті Президента України.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Лінійчуку Андрію Андрійовичу – сержанту (посмертно)», – йдеться в указі.

Легендарний зенітник Збройних Сил посмертно став Героєм України фото 1

Андрій родом із Житомирщини. Ще у школі хлопець вирішив, що після здобуття цивільної професії піде в ЗСУ, щоб захищати свою державу. У 2020 році він уклав контракт із 95-ю окремою десантно-штурмовою бригадою.

«Пішов після університету в армію бо відчував зв’язок», – розповів Герой у одному зі своїх інтерв’ю.

Повномасштабна війна зустріла Андрій Лінійчука під Горлівкою на позиціях ЗРК «Стріла». Під час боїв з російськими військовими чоловік двічі отримував поранення й після лікування щоразу повертався у стрій.

Легендарний зенітник Збройних Сил посмертно став Героєм України фото 2

Андрій пройшов навчання за кордоном та успішно знищував ворожі повітряні цілі. Там він продемонстрував свій професіоналізм і відданість справі, якій присвятив життя.

У 95-тій бригаді зазначили, що ім’я сержанта Андрія Лінійчука вже вписане у військову історію не лише України, а й Великої Британії. «Кельт» був першим, хто здійснив бойове застосування переносного зенітно-ракетного комплексу «Martlet»  модифікації «Starstreak».

Андрій Лінійчук найрезультативніший зенітник Збройних Сил України. На його рахунку збиті 16 «Орланів», 1 «Zala» та бойовий вертоліт Ка-52. У 25 років «Кельт»  став повним кавалером ордену «За мужність».  

Сержант 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Андрій Лінійчук із позивним «Кельт» загинув 28 квітня під час ворожого обстрілу на сході країни.

Легендарний зенітник Збройних Сил посмертно став Героєм України фото 3

Поховали Андрія Лінійчука на Смолянському військовому кладовищі у Житомирі. Ультрас футбольного клубу «Полісся», за який уболівав воїн, проводжали його фаєрами.

Нагадаємо, що у вівторок, 31 грудня, Львів попрощався із українським бійцем Юрієм Десятнюком (позивний Дідусь), що загинув від рук окупантів, захищаючи Україну.

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Теги: ЗСУ війна Герой України

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