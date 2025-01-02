Легендарний зенітник Збройних Сил посмертно став Героєм України

У 25 років «Кельт» став повним кавалером ордену «За мужність»

Сержант Андрій Лінійчук із позивним «Кельт» удостоєний найвищого звання Героя України

Найрезультативнішому зенітнику ЗСУ Андрію Лінійчуку із позивним «Кельт» присвоєно звання Героя України (посмертно). Відповідний указ №4/2025 розміщено на офіційному сайті Президента України.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Лінійчуку Андрію Андрійовичу – сержанту (посмертно)», – йдеться в указі.

Андрій родом із Житомирщини. Ще у школі хлопець вирішив, що після здобуття цивільної професії піде в ЗСУ, щоб захищати свою державу. У 2020 році він уклав контракт із 95-ю окремою десантно-штурмовою бригадою.

«Пішов після університету в армію бо відчував зв’язок», – розповів Герой у одному зі своїх інтерв’ю.

Повномасштабна війна зустріла Андрій Лінійчука під Горлівкою на позиціях ЗРК «Стріла». Під час боїв з російськими військовими чоловік двічі отримував поранення й після лікування щоразу повертався у стрій.

Андрій пройшов навчання за кордоном та успішно знищував ворожі повітряні цілі. Там він продемонстрував свій професіоналізм і відданість справі, якій присвятив життя.

У 95-тій бригаді зазначили, що ім’я сержанта Андрія Лінійчука вже вписане у військову історію не лише України, а й Великої Британії. «Кельт» був першим, хто здійснив бойове застосування переносного зенітно-ракетного комплексу «Martlet» модифікації «Starstreak».

Андрій Лінійчук найрезультативніший зенітник Збройних Сил України. На його рахунку збиті 16 «Орланів», 1 «Zala» та бойовий вертоліт Ка-52. У 25 років «Кельт» став повним кавалером ордену «За мужність».

Сержант 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Андрій Лінійчук із позивним «Кельт» загинув 28 квітня під час ворожого обстрілу на сході країни.

Поховали Андрія Лінійчука на Смолянському військовому кладовищі у Житомирі. Ультрас футбольного клубу «Полісся», за який уболівав воїн, проводжали його фаєрами.

Нагадаємо, що у вівторок, 31 грудня, Львів попрощався із українським бійцем Юрієм Десятнюком (позивний Дідусь), що загинув від рук окупантів, захищаючи Україну.