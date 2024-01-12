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Легенди естради Іво Бобул та Тарас Петриненко попрощалися із Білоножком (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Легенди естради Іво Бобул та Тарас Петриненко попрощалися із Білоножком (фото)
Народний артист Тарас Петриненко
фото: glavcom.ua

Провести Віталія Білоножка в останню путь прийшли відомі українські артисти

Сьогодні у Національній філармонії України проходить прощання з Народним артистом України Віталієм Білоножком. На церемонію прийшло чимало легендарних українських артистів.

Попрощатися із відомим співаком, засновником й організатором Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець» прийшов заслужений та Народний артист Іво Бобул.

Народний артист України Іво Бобул
Народний артист України Іво Бобул
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Серед відомих людей також були Народний артист України Тарас Петриненко та Народна артистка Тетяна Горобець.

Народний артист України Тарас Петриненко
Народний артист України Тарас Петриненко
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Народна артистка України Тетяна Горобець
Народна артистка України Тетяна Горобець
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Три дні тому, 9 січня, Україна втратила відомого співака, засновника й організатора Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець», серце якого зупинилося в лікарні. Віталій Білоножко пішов з життя у віці 70 років. Прощання із Народним артистом України проходить сьогодні у Києві в Національній філармонії.

Віталій Білоножко народився 11 червня 1953 року в селі Слобода Буринського району Сумської області. Закінчив Сумське музучилище, Київську національну консерваторію. Працював солістом Київського театру естради на Подолі, а потім – солістом Держтелерадіо.

Артист виступав дуетом разом із дружиною Світланою Білоножко. У грудні 1995 року йому надали звання Народного артиста України. У 1999 році разом із дружиною заснував Міжнародний фестиваль сімейної творчості «Мелодія двох сердець». Паралельно Віталій Білоножко викладав на кафедрі естрадного співу Київського національного університету культури та мистецтва.

Найвідомішими піснями артиста є: «Україно мати», «Боже, дай Україні волю!», «Давайте разом заспіваєм, браття», «Чарівнице», «Щоб ти щасливою була».

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Теги: Іво Бобул народний артист Тарас Петриненко

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