Легенди естради Іво Бобул та Тарас Петриненко попрощалися із Білоножком (фото)

Провести Віталія Білоножка в останню путь прийшли відомі українські артисти

Сьогодні у Національній філармонії України проходить прощання з Народним артистом України Віталієм Білоножком. На церемонію прийшло чимало легендарних українських артистів.

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Попрощатися із відомим співаком, засновником й організатором Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець» прийшов заслужений та Народний артист Іво Бобул.

Народний артист України Іво Бобул фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Серед відомих людей також були Народний артист України Тарас Петриненко та Народна артистка Тетяна Горобець.

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Народний артист України Тарас Петриненко фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Народна артистка України Тетяна Горобець фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Три дні тому, 9 січня, Україна втратила відомого співака, засновника й організатора Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець», серце якого зупинилося в лікарні. Віталій Білоножко пішов з життя у віці 70 років. Прощання із Народним артистом України проходить сьогодні у Києві в Національній філармонії.