Легенди естради Іво Бобул та Тарас Петриненко попрощалися із Білоножком (фото)
Провести Віталія Білоножка в останню путь прийшли відомі українські артисти
Сьогодні у Національній філармонії України проходить прощання з Народним артистом України Віталієм Білоножком. На церемонію прийшло чимало легендарних українських артистів.
Попрощатися із відомим співаком, засновником й організатором Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець» прийшов заслужений та Народний артист Іво Бобул.
Серед відомих людей також були Народний артист України Тарас Петриненко та Народна артистка Тетяна Горобець.
Три дні тому, 9 січня, Україна втратила відомого співака, засновника й організатора Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець», серце якого зупинилося в лікарні. Віталій Білоножко пішов з життя у віці 70 років. Прощання із Народним артистом України проходить сьогодні у Києві в Національній філармонії.
Віталій Білоножко народився 11 червня 1953 року в селі Слобода Буринського району Сумської області. Закінчив Сумське музучилище, Київську національну консерваторію. Працював солістом Київського театру естради на Подолі, а потім – солістом Держтелерадіо.
Артист виступав дуетом разом із дружиною Світланою Білоножко. У грудні 1995 року йому надали звання Народного артиста України. У 1999 році разом із дружиною заснував Міжнародний фестиваль сімейної творчості «Мелодія двох сердець». Паралельно Віталій Білоножко викладав на кафедрі естрадного співу Київського національного університету культури та мистецтва.
Найвідомішими піснями артиста є: «Україно мати», «Боже, дай Україні волю!», «Давайте разом заспіваєм, браття», «Чарівнице», «Щоб ти щасливою була».
Коментарі — 0