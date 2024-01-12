Щемливе прощання рідних з Білоножком (фото, відео)

На церемонії присутня дружина Віталія Васильовича, Світлана Білоножко, з якою він прожив у шлюбі 47 років та разом відіграв тисячі концертів

У Києві в Національній філармонії 12 січня розпочалося прощання із Народним артистом України Віталієм Білоножком. Три дні тому, 9 січня, Україна втратила відомого співака, засновника й організатора Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець», серце якого зупинилося в лікарні. Співак пішов з життя у віці 70 років.

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Попрощатися з легендарним виконавцем прийшли його рідні. На церемонії присутня дружина Віталія Васильовича, Світлана Білоножко, з якою він прожив у шлюбі 47 років та разом відіграв тисячі концертів.

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Світлана Білоножко біля труни чоловіка фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Крім того, прийшли на прощання сини Віталія Білоножка – Георгій та Євген, а також онук Віталій.

Рідні прощаються з Білоножком фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Старший син Білогожка – Георгій та онук – Віталій фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Молодший син Білоножка – Євген фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Віталій Білоножко народився 11 червня 1953 року в селі Слобода Буринського району Сумської області. Закінчив Сумське музучилище, Київську національну консерваторію. Працював солістом Київського театру естради на Подолі, а потім – солістом Держтелерадіо. Артист виступав дуетом разом із дружиною Світланою Білоножко. У грудні 1995 року йому надали звання Народного артиста України. У 1999 році разом із дружиною заснував Міжнародний фестиваль сімейної творчості «Мелодія двох сердець». Паралельно Віталій Білоножко викладав на кафедрі естрадного співу Київського національного університету культури та мистецтва. Найвідомішими піснями артиста є: «Україно мати», «Боже, дай Україні волю!», «Давайте разом заспіваєм, браття», «Чарівнице», «Щоб ти щасливою була».

Нагадаємо, три місяці тому, 11 жовтня, у столиці прощались з Героєм України, Народною артисткою Ніною Митрофанівною Матвієнко. Тоді провести в останню путь легенду прийшли тисячі українців, серед яких було чимало знаменитостей.