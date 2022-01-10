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    Леоніду Кравчуку сьогодні виповнилося 88 років (фото)

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    Леонід Кравчук був президентом України у 1991-1994 роках - Леоніду Кравчуку сьогодні виповнилося 88 років (фото)
    Леонід Кравчук був президентом України у 1991-1994 роках
    фото: glavcom.ua

    Минулого року державний діяч переніс складну операцію на серці

    Десятого січня першому президенту України Леоніду Кравчуку виповнилося 88 років. Герой України та народний депутат кількох попередніх скликань Верховної Ради наразі перебуває на реабілітації після складної операції на серці.

    У серпні 1991 року Кравчук залишив лави КПУ і балотувався на посаду президента як безпартійний. Його підтримали як активісти забороненої на той час компартії, так і частина націонал-демократів, які рекламували голову Верховної Ради як «батька незалежності». Кравчук переміг уже в першому турі, отримавши понад 60 % голосів.

    Із вересня 1993 року Кравчук підписав Масандрівські угоди, які стосувалися подальшої долі розміщених на території України Чорноморського флоту та ядерної зброї. Після того погодився на дострокові вибори глави держави (призначені на липень 1994-го). У першому турі набрав найбільшу кількість голосів серед інших кандидатів, але в другому програв Леоніду Кучмі. Після цього кілька разів обирався народним депутатом України.

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    Леоніду Кравчуку сьогодні виповнилося 88 років (фото)
    Леоніду Кравчуку сьогодні виповнилося 88 років (фото)
    Леоніду Кравчуку сьогодні виповнилося 88 років (фото)
    Леоніду Кравчуку сьогодні виповнилося 88 років (фото)
    Леоніду Кравчуку сьогодні виповнилося 88 років (фото)
    Леоніду Кравчуку сьогодні виповнилося 88 років (фото)
    Леоніду Кравчуку сьогодні виповнилося 88 років (фото)

    У липні 2020 року на громадських засадах став головою української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України.

    Влітку 2021 року Кравчук переніс операцію на серці. Станом на вересень 2021 року перебував на реабілітації у Німеччині. Після операції лікарі оцінювали стан здоров’я Кравчука як надскладний. Експрезидент вперше пропустив урочистості з нагоди Дня Незалежності.

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    Теги: КПУ Леонід Кравчук Герой України
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    Леоніду Кравчуку сьогодні виповнилося 88 років (фото)