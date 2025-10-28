Головна Країна Суспільство
Ліквідація наслідків вибуху в Хмельницькому: під завалами може бути жінка

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Хмельницькому триває ліквідація наслідків вибуху в багатоквартирному будинку
Рятувальники розшукують під завалами 52-річну жінку

У Хмельницькому триває ліквідація наслідків вибуху в багатоквартирному будинку, в результаті якого зруйновано дев'ять квартир і пошкоджено ще 15. П’ятеро людей постраждали, серед них дитина. Щодо ліквідації наслідків надали інформацію у ДСНС та ОДА, пише «Главком».

Наразі основна мета рятувальників – пошук жінки 1973 року народження, яка, за попередньою інформацією, може перебувати під завалами. Всі служби, включаючи ДСНС, поліцію, медиків та психологів Червоного Хреста, працюють у злагодженому режимі.

Для надання допомоги постраждалим розгорнуто Пункт незламності, а також намети Українського Червоного Хреста. Пошуково-рятувальна операція продовжується, і остаточний висновок щодо причини вибуху буде зроблений після повного розбору завалів та експертних висновків.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомляв, що руйнування спричинив вибух побутового газу. Мер повідомив, що фахівці оцінюють ризик подальшого руйнування будинку та визначають потребу у відселенні мешканців.

Розслідується декілька версій вибухи. Остаточну версію оприлюднять правоохоронні органи.

