Росія атакувала безпілотниками передмістя Харкова

Звуки вибухів було чутно у самому Харкові

У ніч проти 25 жовтня російські війська майже годину обстрілювали передмістя Харкова. Звуки вибухів було чутно навіть у самому місті – їх налічували більше десяти, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Харків».

Станом на 1:06 зафіксували 13-й вибух, а протягом наступних десяти хвилин повідомлення оновлювалися про 14-й та 15-й вибухи.

Напередодні, коли ЗМІ почали повідомляти про вибухи за межами Харкова, Повітряні Сили ЗСУ кілька разів попереджали про загрозу дронів на Харківщині.

Як відомо, у ніч на 22 жовтня в Києві лунали потужні вибухи через російську масовану комбіновану атаку: ворог вдарив по столиці балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками. Унаслідок цього розгорілися пожежі у кількох районах міста, є постраждалі та загиблі.

Нагадаємо, Харків знову опинився під ударом російських безпілотників. Один з дронів влучив у приватний дитячий садочок. За словами мера Ігоря Терехова, окупанти атакували Холодногірський район міста. Унаслідок ворожої атаки загинув 40-річний чоловік.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий удар по дитячому садочку в Харкові.

Зокрема, Міністерство оборони РФ оприлюднило заяву, в якій пояснило сьогоднішній нічний удар по території України, включаючи обстріл Харкова, де зокрема постраждав дитячий садок. У відомстві заявили, що удар був завданий нібито «у відповідь на терористичні атаки України по цивільних об’єктах на території Росії».

Як повідомлялося, ранкова атака на Харків, під час якої три російські дрони-камікадзе «Шахед» поцілили безпосередньо у будівлю, де розташовувався приватний дитячий садок, забрала життя одного чоловіка. Діти з приватного дитячого садочку встигли потрапити до укриття. Як саме працював приватний заклад буде з’ясовувати слідство.