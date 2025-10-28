У Хмельницькому вибух газу зніс частину будинку

Наразі невідомо чи є загиблі та постраждалі внаслідок аварії

Сьогодні, 28 жовтня, близько 15:00 години у Хмельницькому по вулиці Тернопільській було чути вибух. За попередньою інформацією, стався вибух побутового газу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Хмельницької області.

На місце події виїхали екстрені служби та слідчо-оперативна група поліції. Вибух спричинив значне руйнування будинку, на кадрах можна помітити, що три поверхи будівлі частково знищено. Наразі невідомо про кількість постраждалих та поранених.

У Хмельницькому стався вибух газу у багатоповерхівці, - поліція



На місці події працюють екстрені служби та слідчо-оперативна група. pic.twitter.com/sTTbbocg8u — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 28, 2025

Нагадаємо, у Хмельницькому 22 жовтня стався вибух газоповітряної суміші через розгерметизацію газопроводу. Унаслідок цього травмувалася 70-річна жінка. Її було госпіталізовано.

До слова, у 20-поверховому будинку в районі Мотт-Хейвен у Нью-Йорку стався вибух газу, будівля частково обвалилася. У результаті інциденту жодна людина не постраждала та не загинула.