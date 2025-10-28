Головна Країна Події в Україні
Вибух у багатоповерхівці Хмельницького: рятувальники назвали кількість поранених

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Вибух у багатоповерхівці Хмельницького: рятувальники назвали кількість поранених
Унаслідок вибуху частково зруйновано девʼять квартир
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

На цей час відомо про пʼятьох поранених, зокрема дитину

У Хмельницькому у вівторок, 28 жовтня, стався потужний вибух у житловій багатоповерхівці. Постраждали пʼятеро людей, в тому числі дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок вибуху частково зруйновані девʼять квартир, ще 15 квартир пошкоджені. За попередньою інформацією, під завалами може перебувати людина.

Наслідки вибуху
Наслідки вибуху
Наслідки вибуху
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

«На місці події працюють усі екстрені служби міста: рятувальники, медики, газова служба, волонтери Українського Червоного Хреста, психологи ДСНС та правоохоронці. Розгорнуто «Пункт незламності» та пункт для надання психологічної допомоги. Обставини та причину вибуху зʼясовують відповідні служби», – йдеться в повідомленні.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомляв, що руйнування спричинив вибух побутового газу. Мер повідомив, що фахівці оцінюють ризик подальшого руйнування будинку та визначають потребу у відселенні мешканців.

Під завалами може перебувати людина
Під завалами може перебувати людина
Під завалами може перебувати людина
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

«Вибухнув побутовий газ. Одна частина будинку зруйнована, інша – серйозно пошкоджена. Найбільше хвилюємося за людські життя», – зазначив він.

За словами очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, вибух спричинив порізи ноги в однієї людини та стрес у чотирьох. Вони отримали медичну допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася. 

Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, близько 15:00 години у Хмельницькому по вулиці Тернопільській було чути вибух. У мережі зʼявилися світлини пошкодженого будинку.

