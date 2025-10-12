В окупованому Донецьку пролунали вибухи: загорівся гіпермаркет «Сігма»

Вогонь швидко поширився і перекинувся на прилеглу лісосмугу

Увечері 11 жовтня у тимчасово окупованому Донецьку було зафіксовано серію вибухів. Як повідомляють місцеві телеграм-канали та очевидці, після гучних звуків почалася масштабна пожежа в районі гіпермаркету «Сігма», що розташований на місці колишнього «Ашану», передає «Главком».

Очевидці розповідають, що над містом пролетіли щонайменше чотири дрони. Чутно було звуки роботи ППО, а потім – потужний вибух і детонація. Після цього спалахнула пожежа в будівлі гіпермаркету. Вогонь швидко поширився і перекинувся на прилеглу лісосмугу.

«Ми бачили, як вечорами в тому районі паркувалися військові машини», – зазначив один із місцевих мешканців на умовах анонімності у коментарі для «Суспільного».

Нагадаємо, у ніч на 11 вересня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи.

Російські пропагандистські та місцеві телеграм-канали пишуть, що у Донецьку пролунали сильні вибухи, після яких у центральних районах виникли проблеми з електропостачанням.