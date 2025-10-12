В окупованому Донецьку пролунали вибухи: загорівся гіпермаркет «Сігма»
Вогонь швидко поширився і перекинувся на прилеглу лісосмугу
Увечері 11 жовтня у тимчасово окупованому Донецьку було зафіксовано серію вибухів. Як повідомляють місцеві телеграм-канали та очевидці, після гучних звуків почалася масштабна пожежа в районі гіпермаркету «Сігма», що розташований на місці колишнього «Ашану», передає «Главком».
Очевидці розповідають, що над містом пролетіли щонайменше чотири дрони. Чутно було звуки роботи ППО, а потім – потужний вибух і детонація. Після цього спалахнула пожежа в будівлі гіпермаркету. Вогонь швидко поширився і перекинувся на прилеглу лісосмугу.
🔥Т.о. Донецьк. Серйозний приліт, за даними місцевих каналів, у районі колишнього «Ашану»
«Ми бачили, як вечорами в тому районі паркувалися військові машини», – зазначив один із місцевих мешканців на умовах анонімності у коментарі для «Суспільного».
💥🔥Ще кадри масштабної пожежі в тимчасово окупованому Донецьку pic.twitter.com/6PWIlHNetF— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 11, 2025
Нагадаємо, у ніч на 11 вересня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи.
Російські пропагандистські та місцеві телеграм-канали пишуть, що у Донецьку пролунали сильні вибухи, після яких у центральних районах виникли проблеми з електропостачанням.
