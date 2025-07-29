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Родичі військовополонених РФ звинувачують Мединського у брехні щодо обмінів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Родичі військовополонених РФ звинувачують Мединського у брехні щодо обмінів
Рух «Наш вихід» вже направив листи до диктатора Путіна та міністра оборони Росії Бєлоусова з проханням перевірити інформацію, озвучену Мединським
фото з відкритих джерел

Володимир Мединський публічно заявив, що домовленості щодо обміну військовополоненими у кількох категоріях були нібито повністю виконані, але громадський рух «Наш вихід» переконує, що чиновник бреше

Голова російської переговорної групи у Стамбулі, Володимир Мединський, опинився під гнівом родичів військовополонених. Вони звинуватили соратника Путіна у поширенні неправдивої інформації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на громадський рух «Наш вихід».

23 липня 2025 року Мединський публічно заявив, що домовленості від 2 червня 2025 року щодо обміну військовополоненими у форматі «усіх на всіх» у кількох категоріях були нібито повністю виконані.

Однак громадський рух «Наш вихід», який займається пошуком та поверненням російських військових додому, переконує, що чиновник бреше.

«Ми знаємо, що такі військовополонені все ще перебувають у полоні в Україні. І це не припущення, а факт. Ми особисто зустрічаємося з ними у таборах для військовополонених. Серед них багато молодих, поранених і хворих – тих, хто, за словами Володимира Мединського, нібито вже повернувся до Росії», – йдеться у заяві руху.

Рух «Наш вихід» вже направив листи до диктатора Володимира Путіна та міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова з проханням перевірити інформацію, озвучену Мединським, та вжити відповідних заходів.

У листі зазначено, що Мединський «або не володіє інформацією, або свідомо бреше, що в будь-якому з випадків є неприпустимо». Родичі військовополонених вважають, що він не повинен представляти Росію на переговорах у Стамбулі, і вимагають його кадрової заміни.

Родичі військовополонених РФ звинувачують Мединського у брехні щодо обмінів фото 1

Нагадаємо, 23 липня відбувся дев'ятий етап обміну полоненими у межах стамбульських домовленостей. Додому з російської неволі повернулись тяжкопоранені і тяжкохворі оборонці. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає «Главком».

Як повідомив Лубінець, в Україну повернулись воїни ЗСУ, зокрема, ТрО, морської піхоти, мотопіхотних і механізованих бригад, НГУ, ДПСУ. Серед повернутих є оборонці Донеччини, зокрема, Маріуполя, Сумщини, Харківщини.

Теги: росія обмін полоненими

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