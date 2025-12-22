Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Лубінець зазначив, що більшість закладів для дітей в Україні працюють з порушеннями

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Лубінець зазначив, що більшість закладів для дітей в Україні працюють з порушеннями
Перевірки закладів по всій країні масово виявляють порушення прав дітей
фото: Дмитро Лубінець

Порушення прав дітей мають системний характер і фіксуються майже в усіх регіонах України

Майже кожен моніторинговий візит його Офісу виявляє порушення прав дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини упродовж 2025 року провів понад 800 моніторингових візитів щодо дотримання прав людини, зокрема прав дитини, по всій території України. Майже кожна перевірка виявила порушення.

«Коли я читаю звіти, то не можу усвідомити, що це відбувається з нашими дітьми. Я вражений байдужістю і безвідповідальністю компетентних органів, керівників громад, установ, які мали б допомагати дітям зростати у безпечному середовищі. На жаль, це системна проблема по всім регіонам України», – заявив омбудсмен.

Як приклад він навів ситуацію в одному з ліцеїв на Закарпатті, де «свавілля і безкарність керівництва громади призвели до системних порушень».

У закладі діти роками не відвідують школу, при цьому вони фіктивно обліковуються як учні, каже Лубінець. За його словами, все заради того, аби отримати більше фінансування з державного бюджету. 
 
«Навчання відбувається почергово через брак приміщень у класах із замурованими вікнами. Але це не пов'язано з воєнним станом і не зумовлено безпековими чинниками. Це прямий наслідок бездіяльності органу управління освітою та засновника закладу», – додає Лубінець.

Уповноважений стверджує, що замість укриття в ліцеї використовують підвали приватних будинків, які не є об'єктами цивільного захисту і не перебувають у користуванні закладу освіти.

Порушення прав дітей виявляють майже під час кожної перевірки
Порушення прав дітей виявляють майже під час кожної перевірки
Фото: Дмитро Лубінець

Аби скористатися вбиральнею, учні мають виходити на вулицю, де туалет не забезпечує приватність. Омбудсмен вважає, що такі умови створюють пряму загрозу для здоров'я, адже вихованці змушені використовувати вбиральню навіть у холодну пору року.

Щодо порушень омбудсмен скерував листа до Офісу генерального прокурора, аби там дали оцінку діям відповідальних посадових осіб.

«На мою думку, така ситуація з порушенням прав дітей в Україні свідчить не про брак ресурсів, а про системну управлінську безвідповідальність та відчуття безкарності! А головне – відсутність сформованої державної політики, за яку відповідає уряд! І найгірше те, що часто відповідного реагування не відбувається, поки не вийдеш з проблемою у публічність. Тому я вирішив надалі публікувати інші випадки порушень прав дитини по всій країні», – написав Лубінець.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів створює Національну раду з гарантій прав дитини. Орган координуватиме державну політику у сфері дитинства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко. За словами урядовиці, нацрада щороку готуватиме доповідь про становище дітей в Україні.

Читайте також:

Теги: діти навчання Лубінець

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Двомісячне немовля померло через невстановлену вірусну інфекцію
На Сумщині померло немовля через недбалість батьків. Яке покарання їх чекає
24 листопада, 15:46
У Запорізькій області триває евакуація підопічних закладів-інтернатів
Оголошено примусову евакуацію дітей з небезпечних районів Запорізької та Донецької областей
24 листопада, 19:36
Вчителька географії образила учня 11-Б класу, назвавши його «скотиною» за прохання перейти на українську мову
Мовний скандал у чернівецькому ліцеї: Лубінець взяв ситуацію під особистий контроль
28 листопада, 04:38
Генасамблея ООН вимагає від РФ повернути депортованих українських дітей
Генасамблея ООН вимагає від РФ повернути депортованих українських дітей
4 грудня, 03:31
В Україні протягом 2025 року виявили 24 тис. іграшок, які не відповідають вимогам технічного регламенту
В України виявлено понад 20 тис. небезпечних дитячих іграшок – Держпродспоживслужба
5 грудня, 11:34
Правоохоронці оголосили підозри трьом фігурантам справи
На Одещині викрито схему з продажу дітей за кордон
9 грудня, 17:22
Батьки сперечаються через заборону для дітей
Перша країна у світі блокує соцмережі для дітей
10 грудня, 10:54
Суханов поділився своїм баченням щодо виплат від держави при народженні дитин
Відомий телеведучий виступив проти виплат при народженні дитини і запропонував новий підхід
12 грудня, 04:27
В Угорщині пройшов масштабний протест через скандал у центрі для неповнолітніх
В Угорщині пройшов масштабний протест через скандал у центрі для неповнолітніх
14 грудня, 00:44

Суспільство

Лубінець зазначив, що більшість закладів для дітей в Україні працюють з порушеннями
Лубінець зазначив, що більшість закладів для дітей в Україні працюють з порушеннями
ЦВК озвучила умову для проведення виборів в Україні
ЦВК озвучила умову для проведення виборів в Україні
Потяг на Житомирщині зійшов з рейок: стала відома причина
Потяг на Житомирщині зійшов з рейок: стала відома причина
Названо головний кулінарний інгредієнт 2026 року: цей продукт є в кожного у холодильнику
Названо головний кулінарний інгредієнт 2026 року: цей продукт є в кожного у холодильнику
Боронив Україну у складі протитанкового батальйону. Згадаймо Дмитра Колеснікова
Боронив Україну у складі протитанкового батальйону. Згадаймо Дмитра Колеснікова
У низці областей України оголошено перший рівень небезпечності
У низці областей України оголошено перший рівень небезпечності

Новини

День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua