Лубінець зазначив, що більшість закладів для дітей в Україні працюють з порушеннями

Порушення прав дітей мають системний характер і фіксуються майже в усіх регіонах України

Майже кожен моніторинговий візит його Офісу виявляє порушення прав дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини упродовж 2025 року провів понад 800 моніторингових візитів щодо дотримання прав людини, зокрема прав дитини, по всій території України. Майже кожна перевірка виявила порушення.

«Коли я читаю звіти, то не можу усвідомити, що це відбувається з нашими дітьми. Я вражений байдужістю і безвідповідальністю компетентних органів, керівників громад, установ, які мали б допомагати дітям зростати у безпечному середовищі. На жаль, це системна проблема по всім регіонам України», – заявив омбудсмен.

Як приклад він навів ситуацію в одному з ліцеїв на Закарпатті, де «свавілля і безкарність керівництва громади призвели до системних порушень».

У закладі діти роками не відвідують школу, при цьому вони фіктивно обліковуються як учні, каже Лубінець. За його словами, все заради того, аби отримати більше фінансування з державного бюджету.



«Навчання відбувається почергово через брак приміщень у класах із замурованими вікнами. Але це не пов'язано з воєнним станом і не зумовлено безпековими чинниками. Це прямий наслідок бездіяльності органу управління освітою та засновника закладу», – додає Лубінець.

Уповноважений стверджує, що замість укриття в ліцеї використовують підвали приватних будинків, які не є об'єктами цивільного захисту і не перебувають у користуванні закладу освіти.

Порушення прав дітей виявляють майже під час кожної перевірки Фото: Дмитро Лубінець

Аби скористатися вбиральнею, учні мають виходити на вулицю, де туалет не забезпечує приватність. Омбудсмен вважає, що такі умови створюють пряму загрозу для здоров'я, адже вихованці змушені використовувати вбиральню навіть у холодну пору року.

Щодо порушень омбудсмен скерував листа до Офісу генерального прокурора, аби там дали оцінку діям відповідальних посадових осіб.

«На мою думку, така ситуація з порушенням прав дітей в Україні свідчить не про брак ресурсів, а про системну управлінську безвідповідальність та відчуття безкарності! А головне – відсутність сформованої державної політики, за яку відповідає уряд! І найгірше те, що часто відповідного реагування не відбувається, поки не вийдеш з проблемою у публічність. Тому я вирішив надалі публікувати інші випадки порушень прав дитини по всій країні», – написав Лубінець.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів створює Національну раду з гарантій прав дитини. Орган координуватиме державну політику у сфері дитинства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко. За словами урядовиці, нацрада щороку готуватиме доповідь про становище дітей в Україні.