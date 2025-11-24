Головна Країна Суспільство
Оголошено примусову евакуацію дітей з небезпечних районів Запорізької та Донецької областей

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Оголошено примусову евакуацію дітей з небезпечних районів Запорізької та Донецької областей
У Запорізькій області триває евакуація підопічних закладів-інтернатів
фото: АР/Євген Малолєтка

Евакуйовані сім’ї зможуть обрати безпечний для себе напрямок самостійно

Мінрозвитку повідомило про початок примусової евакуації дітей з небезпечних районів Донецької та Запорізької областей. Евакуація також обов’язкова для батьків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Міністерства розвитку громад та територій України. 

Під час засідання Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та реагування на масове переміщення населення було прийняте рішення про проведення обов’язкової евакуації дітей із небезпечних населених пунктів прифронтових областей. Зокрема Донецької та Запорізької. Про це заявив заступник голови Мінрозвитку Олексій Рябикін.

«Евакуація здійснюватиметься разом із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками, – зауважив заступник. Також родинам дадуть можливість обрати напрямок, куди вони поїдуть, який буде для них «найбільш комфортним та безпечним».

У Мінрозвитку розповіли, що наразі триває евакуація підопічних закладів-інтернатів Запорізької області до відповідних установ на більш безпечні території. «З 1 червня до 21 листопада 2025 року евакуйовано понад 129 тисяч людей, серед них більш ніж 15 тисяч дітей та понад 4 тисячі осіб з обмеженою мобільністю. Евакуація проводилася з Донецької, Дніпропетровської, Сумської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей», – повідомили в Мінрозвитку.

До евакуації залучено 20 транзитних центрів, які допомагають із супроводом евакуйованих у Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Волинській, Миколаївській та Запорізькій областях. Незабаром очікується відкриття нового центру в столиці.

Раніше «Главком» розповідав про те, що військові вивезли трьох останніх жителів села з-під Часового Яру. Броньованою технікою під прикриттям дощу – так із фронтового села Стінки поблизу Часового Яру евакуювали трьох останніх жителів військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

Речник бригади Костянтин Мельников розповів, населений пункт повністю зруйнований, цивільні більш як рік прожили в підвалі. Село під постійними ударами російських авіабомб, дороги до нього – під контролем FPV-дронів. Як розповіла військовим жителька села Галина, вони ховалися в льоху, їли те, що давали військові.

