На Одещині викрито схему з продажу дітей за кордон

Жертвами злочинної схеми стали щонайменше 25 дітей-сиріт

В Одеській області правоохоронці викрили угруповання, яке продавало дітей за кордон для усиновлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області.

За даними слідства, учасники схеми обходили заборону на міждержавне усиновлення, що діє під час воєнного стану. Для цього вони оформлювали опіку на підставних осіб – переважно чоловіків призовного віку. Поліцейські кажуть, що це давало можливість «опікунам» уникнути мобілізації та безперешкодно виїхати за кордон разом із дітьми, користуючись гуманітарними програмами для українських біженців.

Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна фото: Поліція Одещини

Поліцейські кажуть, що для оформлення документів фігуранти використовували підроблені довідки про доходи, фіктивні договори оренди та фальшиві свідоцтва про хрещення, які нібито підтверджували статус «хрещених батьків». Це дозволяло прискорювати процедури призначення опікунства.

Крім того, підозрювані чинили тиск на посадовців служб у справах дітей і військовослужбовців ТЦК та СП, використовуючи корупційні зв’язки та видаючи себе за впливових осіб, зокрема з Офісу президента України, органів з питань усиновлення та адвокатської спільноти. Один з учасників угруповання, який проживає за кордоном, прикривався діяльністю міжнародної благодійної фундації, де обіймав керівну посаду.

Листування фігурантів справи фото: Поліція Одещини

За даними поліції, жертвами злочинної схеми стали щонайменше 25 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 13 із них зловмисники незаконно перемістили за кордон і передали іноземцям на виховання, утримання та усиновлення.

Двоє львів’янок, одну з яких вважають організаторкою, та їхній спільник з-за кордону отримали підозри за статтями про торгівлю людьми, незаконне переправлення осіб через кордон та підроблення документів. Максимальне покарання передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Двох підозрюваних затримано, суд обрав їм тримання під вартою з альтернативою застави понад 2 млн грн.