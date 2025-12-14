Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Угорщині пройшов масштабний протест через скандал у центрі для неповнолітніх

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Угорщині пройшов масштабний протест через скандал у центрі для неповнолітніх
фото: Reuters

Протести стали реакцією на кілька років розслідувань, які виявили факти зловживань в центрі для неповнолітніх у Будапешті

13 грудня 2025 року в Будапешті тисячі угорців вийшли на протест проти скандалу з жорстоким поводженням з дітьми у державному центрі для неповнолітніх. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Reuters.

Протест організувала опозиційна партія «Тіса» на чолі з її лідером Петером Мад'яром. Демонстранти пройшли морозними вулицями міста до офісу прем'єр-міністра Віктора Орбана, закликаючи його до відставки через цей скандал.

Учасники акції несли банери з написом «Захистіть дітей!», а також м’які іграшки та смолоскипи, що символізували солідарність із жертвами фізичного насильства. Протести стали реакцією на кілька років розслідувань, які виявили факти зловживань в центрі для неповнолітніх у Будапешті.

Прокуратура Угорщини повідомила, що семеро осіб були затримані у справі, і уряд передав п'ять виправних установ для неповнолітніх під прямий нагляд поліції. Розслідування також стосується підозри в організації проституції, відмиванні грошей і торгівлі людьми, що стосуються колишнього директора цього центру. Відео, яке опублікував опозиційний активіст Петер Юхаш, призвело до відставки виконувача обов'язків директора центру.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан засудив зловживання, але протестувальники вимагають не лише покарання винних, а й реальних змін у системі утримання неповнолітніх.

Нагадаємо, Угорщина не планує відмовлятися від російських енергоресурсів. За словами міністра закордонних справ Петера Сійярто, без російської нафти і газу країна нібито не зможе забезпечити енергобезпеку. 

Як повідмолялось, Сполучені Штати посилили тиск на Угорщину, закликаючи країну відмовитися від імпорту російської нафти та знайти альтернативні джерела енергоносіїв.

До слова, глава української держави Володимир Зеленський пояснив, чому Угорщина наразі не підтримує Україну в її прагненнях до Європейського Союзу, вказавши на внутрішньополітичні чинники. 

Читайте також:

Теги: діти Угорщина протест Віктор Орбан скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

6 грудня – День святого Миколая
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
В Італії чиновники посперечались щодо фінансування України після корупційного скандалу
Італія: чиновники посперечались щодо фінансування України після корупційного скандалу
15 листопада, 04:49
Європарламент проти винятків для Угорщини та Словаччини у питанні купівлі енергоносіїв з РФ
Європарламент проти винятків для Угорщини та Словаччини у питанні купівлі енергоносіїв з РФ
19 листопада, 04:57
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Трагедія на Черкащині: пожежа забрала життя чотирьох малолітніх дітей
Трагедія на Черкащині: пожежа забрала життя чотирьох малолітніх дітей
22 листопада, 23:26
Крістоф Салай-Бобровницький (праворуч) заявив, що Сили оборони України укомплектовані на 40%
Угорщина заявила про «поразку» України на фронті
3 грудня, 09:05
Голболістів паралімпійської збірної Росії усунули зі складу національної команди
У РФ чиновники забрали у паралімпійців приміщення і створили там салон інтимного масажу
5 грудня, 10:59
Олександр Кузьмук привітав воїнів
Кузьмук тепер при справах. Мережу збурила поява одіозного ексміністра
7 грудня, 15:02
Олексій Борута у минулому році став чемпіоном світу з пляжної боротьби
В українського чемпіона світу народився син
12 грудня, 20:21

Соціум

В Угорщині пройшов масштабний протест через скандал у центрі для неповнолітніх
В Угорщині пройшов масштабний протест через скандал у центрі для неповнолітніх
Безпілотники атакували Саратовський НПЗ
Безпілотники атакували Саратовський НПЗ
У Москві впала новорічна ялинка
У Москві впала новорічна ялинка
«Ми у відеогрі Бога»: Маск визнав, що він більше не атеїст
«Ми у відеогрі Бога»: Маск визнав, що він більше не атеїст
У США демократи із Конгресу опублікували нові фото зі справи Епштейна із Трампом та Клінтоном
У США демократи із Конгресу опублікували нові фото зі справи Епштейна із Трампом та Клінтоном
Путін бреше? Візит Зеленського до Куп'янська «порвав» російських пропагандистів
Путін бреше? Візит Зеленського до Куп'янська «порвав» російських пропагандистів

Новини

Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
Вчора, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Вчора, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua