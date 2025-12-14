В Угорщині пройшов масштабний протест через скандал у центрі для неповнолітніх

Протести стали реакцією на кілька років розслідувань, які виявили факти зловживань в центрі для неповнолітніх у Будапешті

13 грудня 2025 року в Будапешті тисячі угорців вийшли на протест проти скандалу з жорстоким поводженням з дітьми у державному центрі для неповнолітніх. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Reuters.

Протест організувала опозиційна партія «Тіса» на чолі з її лідером Петером Мад'яром. Демонстранти пройшли морозними вулицями міста до офісу прем'єр-міністра Віктора Орбана, закликаючи його до відставки через цей скандал.

Учасники акції несли банери з написом «Захистіть дітей!», а також м’які іграшки та смолоскипи, що символізували солідарність із жертвами фізичного насильства. Протести стали реакцією на кілька років розслідувань, які виявили факти зловживань в центрі для неповнолітніх у Будапешті.

Прокуратура Угорщини повідомила, що семеро осіб були затримані у справі, і уряд передав п'ять виправних установ для неповнолітніх під прямий нагляд поліції. Розслідування також стосується підозри в організації проституції, відмиванні грошей і торгівлі людьми, що стосуються колишнього директора цього центру. Відео, яке опублікував опозиційний активіст Петер Юхаш, призвело до відставки виконувача обов'язків директора центру.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан засудив зловживання, але протестувальники вимагають не лише покарання винних, а й реальних змін у системі утримання неповнолітніх.

