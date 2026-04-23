Дрони уразили Новокуйбишевський НПЗ та нафтоперекачувальну станцію «Горький»

У ніч на 23 квітня українські безпілотники атакували кілька регіонів Росії

Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Самарська область зазнала атаки безпілотників другу ніч поспіль. У Самарі та Новокуйбишевську мешканці повідомляли про вибухи, через які в одній із багатоповерхівок вибило скло.

Місцева влада підтвердила удар по Новокуйбишевському НПЗ. Губернатор В'ячеслав Федорищев повідомив, що «одна людина загинула під час атаки безпілотників у Новокуйбишевську», а в Самарі постраждали ще двоє осіб. Через загрозу в регіоні тимчасово припинив роботу аеропорт Курумоч.

За даними галузевих джерел, у 2024 році НПЗ переробив 5,74 млн тонн сирої нафти, випустивши 1,10 млн тонн автомобільного бензину, 1,64 млн тонн дизельного палива та 1,27 млн тонн мазуту.

Новокубишевський НПЗ горить фото з соцмереж

Новокуйбишевський НПЗ – велике підприємство «Роснєфті» в Самарській області (потужність ~8,8 млн тонн/рік), яке виробляє широкий спектр нафтопродуктів. Завод неодноразово піддавався атакам БПЛА, що призводило до пожеж та призупинення виробництва.

За словами Коваленка, також була атакована нафтоперекачувальна станція «Горький» у Нижньогородській області. Вона входить у структуру «Транснєфть – Верхня Волга». Станція качає нафту з попередньої ділянки магістралі та перекачує далі по трубопроводу у напрямку Білорусі, Європи або до наступного вузла чи НПЗ.

Раніше повідомлялося, що у Росії після дронових атак призупинили роботу одразу два нафтопереробні заводи, що належать компанії «Роснєфть». Йдеться про Туапсинський та Новокуйбишевський НПЗ

Нагадаємо, зранку 18 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою безпілотників. Основний удар припав на місто Новокуйбишевськ.

До слова, у квітні російська нафтова галузь зіткнулася з найрізкішим падінням показників з часів пандемії Covid-19. Через пошкодження інфраструктури видобуток впав на сотні тисяч барелів на добу.

Аналітики Reuters зазначають, що внаслідок успішних атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи та термінали, Росія була змушена суттєво скоротити видобуток нафти та обмежити її постачання до Європи.

За оцінками експертів, у квітні 2026 року обсяги видобутку у РФ могли знизитися на 300–400 тис. барелів на добу порівняно із середніми показниками початку року. Якщо ці цифри підтвердяться офіційною звітністю, це стане найрізкішим місячним падінням за останні шість років – з моменту глобальної кризи, спричиненої пандемією.