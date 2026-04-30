Актор «Дизель шоу» вразив результатами іспиту з української мови

Євген Сморигін розповів, як йому вдалося скласти іспит з української мови на відмінно

Актор вирішив отримати українське громадянство після початку повномасштабного вторгнення

Гуморист Євген Сморигін, відомий як зірка «Дизель шоу», отримав українське громадянство. Для цього білорус склав іспит на знання української мови, історії та Конституції України. Про це розповідає «Главком» із посиланням на 1+1.

Як відомо, Євген Сморигін дійсно склав іспит з української, проте це сталося ще три роки тому, коли він подавав прохання про надання українського громадянства. Іспит артист склав на 97 балів зі 100.

Однак в соцмережі Threads користувачі знову почали обговорювати успішний іспит Сморигіна:

«Вау! Якщо це правда, то це вау».

«Молодець, це його свідомий вибір»

«Вітаю пана Євгена!»

«Респект і повага цьому чудовому актору!».

«Ого 97, такий результат не кожен корінний українець набере».

За словами Євгена Сморигіна йому вдалося скласти іспит на високий бал, оскільки завдання були не складні. «Чому такий високий бал? Бо рівень української мови для отримання, як на мене, початковий і завдання, на мій погляд, доволі прості», – пояснив він.

Актор також зауважив, що мав гарний рівень знань української мови на момент складання іспиту. У цьому йому допомогла робота.

«Я вже знав українську, бо перекладав сам себе з російської. Надійшло замовлення на переклад семи сезонів скетч-шоу На трьох і ми з редактором працювали в студії, де я перекладав сам себе. А це 7 сезонів, тобто близько 150 серій. Я разів 30 їздив до студії і працював по 5–6 годин. Такий досвід навчив мене вільно розмовляти», – розповів Сморигін.

Євген Сморигін пояснив, що до 2022 року не отримував українське громадянство, оскільки раніше не зіштовхувався з упередженим ставленням до свого походження. Актор є уродженцем Білорусі. Однак після початку повномасштабного вторгнення для нього все змінилося.

Про це Сморигін розповідав в інтерв’ю Славі Дьоміну: «Коли з моєї рідної Білорусі пішли війська та полетіли ракети в мій дім в Україні, ось це для мене стало гострим питанням».

Нагадаємо, актор студії «Дизель Шоу» Євген Сморигін прокоментував своє українське громадянство та заявив, що не може вважати себе українцем. Євген Сморигін громадянин Білорусі, але він вже отримав громадянство України. Водночас артист вважає, що він не може назвати себе українцем.