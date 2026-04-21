Картки двох білоруських банків перестали працювати в ЄС

Клієнти білоруських банків фактично втратили можливість користуватися міжнародними платіжними системами в Європі

У країнах Європейський Союз призупинили обслуговування карток MasterCard двох білоруських банків — «Альфа-Банку» та «Белгазпромбанку». Про це повідомляє «Радіо Свобода», пише «Главком».

З 21 квітня транзакції за цими картками стали недоступними не лише в офлайн-магазинах, а й в інтернет-магазинах, зареєстрованих у Європі.

Обмеження охоплюють десятки країн, серед яких Німеччина, Франція, Італія, Польща, Іспанія, Нідерланди, Швеція та інші. У цих державах картками більше не можна:

оплачувати покупки;

знімати готівку в банкоматах;

здійснювати перекази.

У «Альфа-Банку» повідомили, що до 16 червня скасували комісію за зняття власних коштів за кордоном. Також клієнтам пропонують альтернативу – безкоштовні перекази на картки інших білоруських банків.

У свою чергу «Белгазпромбанк» підтвердив повне припинення роботи карток MasterCard у країнах ЄС, включно з оплатами в онлайн-сервісах.

Варто зазначити, що раніше, 18 березня, картки цих банків уже перестали працювати в системі Visa на території ЄС, Великої Британії та низки інших європейських країн.

Нагадаємо, спецпосланець президента США Джон Коул під час візиту до Мінська заявив про зняття обмежень проти Белінвестбанку, Банку розвитку Білорусі, а також білоруського Міністерства фінансів, «Білоруськалію» та Білоруської калійної компанії.