Картки двох білоруських банків перестали працювати в ЄС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Картки двох білоруських банків перестали працювати в ЄС
Транзакції, зняття готівки та онлайн-оплати стали недоступними у десятках країн Європи
фото з відкритих джерел

Клієнти білоруських банків фактично втратили можливість користуватися міжнародними платіжними системами в Європі

У країнах Європейський Союз призупинили обслуговування карток MasterCard двох білоруських банків — «Альфа-Банку» та «Белгазпромбанку». Про це повідомляє «Радіо Свобода», пише «Главком».

З 21 квітня транзакції за цими картками стали недоступними не лише в офлайн-магазинах, а й в інтернет-магазинах, зареєстрованих у Європі.

Обмеження охоплюють десятки країн, серед яких Німеччина, Франція, Італія, Польща, Іспанія, Нідерланди, Швеція та інші. У цих державах картками більше не можна:

  • оплачувати покупки;
  • знімати готівку в банкоматах;
  • здійснювати перекази.

У «Альфа-Банку» повідомили, що до 16 червня скасували комісію за зняття власних коштів за кордоном. Також клієнтам пропонують альтернативу – безкоштовні перекази на картки інших білоруських банків.

У свою чергу «Белгазпромбанк» підтвердив повне припинення роботи карток MasterCard у країнах ЄС, включно з оплатами в онлайн-сервісах.

Варто зазначити, що раніше, 18 березня, картки цих банків уже перестали працювати в системі Visa на території ЄС, Великої Британії та низки інших європейських країн.

Нагадаємо, спецпосланець президента США Джон Коул під час візиту до Мінська заявив про зняття обмежень проти Белінвестбанку, Банку розвитку Білорусі, а також білоруського Міністерства фінансів, «Білоруськалію» та Білоруської калійної компанії.

Читайте також:

Читайте також

Раніше ЗМІ писали, що глава угорського МЗС регулярно інформував російського міністра закордонних справ про перебіг обговорень у ЄС
ЄС виключає Угорщину з делікатних переговорів через страх витоку даних до РФ – Politico
23 березня, 08:06
Візит Білоруського диктатора до Пхеньяна триватиме два дні
Лукашенко вперше прибув до Північної Кореї
26 березня, 06:17
Ініціатива ЄС може стати наступним кроком до уніфікації правил в’їзду для громадян Росії на територію Євросоюзу
ЄС може закрити в’їзд для росіян зі старими паспортами: подробиці
28 березня, 04:20
Литва будує нову лінію оборони на кордонах з Білоруссю та Росією
Бар’єри і протитанкові рови: Литва ініціювала укріплення кордону
30 березня, 11:27
Україна не допустила місію ЄС до «Дружби»
ЄС розчарований Україною. Київ заблокував інспекцію «Дружби»
31 березня, 11:52
Прохання Болгарії є частиною спроб уряду боротися з іноземним втручанням
Болгарія просить ЄС захистити майбутні вибори від втручання РФ – Politico
2 квiтня, 15:18
Зеленський повідомив про блокування допомоги від ЄС
Підготовка до зими під загрозою: Зеленський попередив про ризики
9 квiтня, 17:27
У США сформували список європейських країн із «слабкою підтримкою» війни в Ірані
The Times: Трамп узявся карати партнерів. США виставили рахунок Європі
10 квiтня, 16:41
Як пишуть журналісти, лідер «Тиси» готовий діяти швидко, оскільки він розуміє, що може втратити значну частину коштів ЄС
Мадяр готує масштабну угоду для перезавантаження відносин із Брюсселем – Politico
14 квiтня, 09:12

Політика

Чи продовжиться перемир’я з Іраном? Трамп озвучив рішення
Чи продовжиться перемир’я з Іраном? Трамп озвучив рішення
Картки двох білоруських банків перестали працювати в ЄС
Картки двох білоруських банків перестали працювати в ЄС
Італія викликала російського посла через пропагандиста Соловйова
Італія викликала російського посла через пропагандиста Соловйова
Американський пропагандист пожалкував про підтримку Трампа: що сталося
Американський пропагандист пожалкував про підтримку Трампа: що сталося
Все вирішиться протягом доби. ЄС наблизився до €90 млрд для України
Все вирішиться протягом доби. ЄС наблизився до €90 млрд для України
ЄС вдарив санкціями по мережах російської пропаганди
ЄС вдарив санкціями по мережах російської пропаганди

Новини

Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Сьогодні, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Сьогодні, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Сьогодні, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Сьогодні, 13:43
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
