США поставили умову для послаблення санкцій проти Білорусі

Вашингтон пов’язав рішення зі звільненням нових політв’язнів

Спецпосланець США Джон Коул заявив, що Вашингтон розглядає можливість подальшого послаблення санкцій проти Білорусі у разі звільнення нових політичних в’язнів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю агенції Reuters.

«Я сподіваюся, що ми зможемо домогтися звільнення деяких ув'язнених упродовж наступного місяця. І я повернуся, щоб посприяти цьому наступного місяця», – зазначив Коул.

Його заява пролунала після звільнення польсько-білоруського журналіста Анджея Почобута в межах обміну ув’язненими на кордоні з Польщею.

Коул підкреслив, що санкції не були частиною цих переговорів, однак дав зрозуміти, що подальші кроки Мінська можуть вплинути на позицію США. «Ми все ще ведемо переговори. Це завжди можливо», – додав він.

За його словами, діалог між сторонами триває, а рівень взаємної довіри залишається достатнім для продовження контактів. Він також зазначив, що білоруська сторона зацікавлена у зближенні з Європою, і звільнення політв’язнів може стати важливим сигналом у цьому напрямку. Правозахисники повідомляють, що у білоруських в’язницях наразі утримується понад 830 політичних в’язнів.

Коул не виключив можливості візиту Олександра Лукашенка до США, а також обговорення відкриття американського посольства в Мінську, що може стати сигналом зміни підходу після тривалого періоду ізоляції.

Нагадаємо, що росіяни, яким заборонили виїзд із країни після отримання повістки, більше не зможуть виїхати за кордон через територію Білорусі.

У прикордонному комітеті Білорусі підтвердили існування спільної бази осіб, яким обмежено виїзд. Якщо російська сторона вносить громадянина до цього реєстру, білоруські прикордонники відмовляють йому у перетині кордону. Виїзд дозволяється лише у разі відсутності особи у базі та за наявності належних документів.