США поставили умову для послаблення санкцій проти Білорусі

Єгор Голівець
Спецпосланець США Джон Коул допустив послаблення санкцій проти Білорусі
фото: Reuters

Вашингтон пов’язав рішення зі звільненням нових політв’язнів

Спецпосланець США Джон Коул заявив, що Вашингтон розглядає можливість подальшого послаблення санкцій проти Білорусі у разі звільнення нових політичних в’язнів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю агенції Reuters.

«Я сподіваюся, що ми зможемо домогтися звільнення деяких ув'язнених упродовж наступного місяця. І я повернуся, щоб посприяти цьому наступного місяця», – зазначив Коул.

Його заява пролунала після звільнення польсько-білоруського журналіста Анджея Почобута в межах обміну ув’язненими на кордоні з Польщею.

Коул підкреслив, що санкції не були частиною цих переговорів, однак дав зрозуміти, що подальші кроки Мінська можуть вплинути на позицію США. «Ми все ще ведемо переговори. Це завжди можливо», – додав він.

За його словами, діалог між сторонами триває, а рівень взаємної довіри залишається достатнім для продовження контактів. Він також зазначив, що білоруська сторона зацікавлена у зближенні з Європою, і звільнення політв’язнів може стати важливим сигналом у цьому напрямку. Правозахисники повідомляють, що у білоруських в’язницях наразі утримується понад 830 політичних в’язнів.

Коул не виключив можливості візиту Олександра Лукашенка до США, а також обговорення відкриття американського посольства в Мінську, що може стати сигналом зміни підходу після тривалого періоду ізоляції.

Нагадаємо, що росіяни, яким заборонили виїзд із країни після отримання повістки, більше не зможуть виїхати за кордон через територію Білорусі

У прикордонному комітеті Білорусі підтвердили існування спільної бази осіб, яким обмежено виїзд. Якщо російська сторона вносить громадянина до цього реєстру, білоруські прикордонники відмовляють йому у перетині кордону. Виїзд дозволяється лише у разі відсутності особи у базі та за наявності належних документів.

Теги: Білорусь США санкції

Читайте також

Закриття повітряного простору змушує військові літаки оминати Іспанію на шляху до своїх цілей на Близькому Сході
Іспанія закрила повітряний простір для американських літаків, які воюють проти Ірану
30 березня, 21:23
Брокер глави Пентагону звернувся до BlackRock перед ударом по Ірану, але угоду не уклали
Брокер глави Пентагону намагався заробити на війні з Іраном, але є нюанс
31 березня, 10:48
У Флориді аеропорт перейменують на честь Трампа
У Флориді аеропорт перейменують на честь Трампа
1 квiтня, 05:29
Комбінована атака на Україну, запобіжний захід підозрюваному у вбивстві військового ТЦК. Головне за 3 квітня 2026
Комбінована атака на Україну, запобіжний захід підозрюваному у вбивстві військового ТЦК. Головне за 3 квітня 2026
3 квiтня, 21:08
Оголошене двотижневе перемир'я порушено новими ударами
США та Ізраїль порушили перемир'я, атакувавши південь Ірану (відео)
8 квiтня, 14:48
Прем’єр Британії звинуватив Трампа і Путіна у коливаннях цін
«Мені набридло». Прем'єр Британії різко пройшовся по США
10 квiтня, 17:55
Трамп запросив іранських футболістів до США
Трамп особисто запросив Іран взяти участь у Чемпіонаті світу з футболу в США
17 квiтня, 13:57
Міністерка праці США подала у відставку через серію звинувачень
Гранти, алкоголь і службовий роман: міністерка праці США подала у відставку
21 квiтня, 16:55
Віткофф та Кушнер вирушать до Пакистану для переговорів з Іраном
Віткофф та Кушнер вирушать до Пакистану для переговорів з Іраном
24 квiтня, 23:15

Шмигаль запропонував Європі український «рецепт» захисту енергосистеми від атак РФ
США поставили умову для послаблення санкцій проти Білорусі
Пісторіус зізнався, яку вигоду отримує Німеччина від допомоги Україні
Трамп накинувся на Мерца через заяву про Іран
Ядерний арсенал КНДР перевищує можливості протиракетної оборони США – Bloomberg
Видали і забрали. Сербія передумала давати паспорт племіннику Кадирова
Форвард «Баварії» встановив національний рекорд у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 12:41
У Львові невідомий намагався підпалити мечеть коктейлями Молотова
Сьогодні, 12:20
Середняк Прем'єр-ліги відмовиться від форварда «Динамо» – ЗМІ
Сьогодні, 12:05
Розвідка: Росія цензурує стадіони і маркує Пушкіна позначкою 18+
Сьогодні, 11:53
Капітан ПСЖ повторив рекорд легендарного Роберто Карлоса в Лізі чемпіонів
Сьогодні, 11:33
На Чемпіонаті світу вилучатимуть футболістів за хитрий трюк під час конфліктів
Сьогодні, 11:01

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
