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«Укрзалізниця» запроваджує зміни при замовленні квитків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укрзалізниця» запроваджує зміни при замовленні квитків
фото ілюстративне

Оформити заявку та сплатити бронювання тепер можна віддалено

«Укрзалізниця» переводить збір заявок на квитки на поїздки груп від 10 осіб повністю в електронний формат. Про це йдеться у Telegram-каналі перевізника.

Зазначається, що це дозволить створити централізовану чергу заявок, пасажир отримуватиме чітке розуміння статусу свого замовлення і не буде потреби зайвий раз їхати до каси.

Раніше, щоб оформити групові квитки, потрібно було двічі звертатися до кас вокзалів: спочатку для заповнення заяви та попереднього резервування, а потім – щоб оплатити послугу.

«Оформити заявку та сплатити бронювання тепер можна віддалено, а касу відвідати лише на фінальному етапі отримання квитків», – йдеться в повідомленні.

Для більш плавного переходу на онлайн-формат касири «Укрзалізниці» протягом двох тижнів ще прийматимуть заявки у виняткових випадках та допомагатимуть із переходом на сайт.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» повністю дерусифікувала залізничні квитки. У системі сервісу купівлі електронних квитків виправили технічну помилку, через яку частина інформації пасажирів могла бути виконана російської мовою. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що згідно з Угодою про міжнародне пасажирське сполучення, російська мова може використовуватися на квитках. Однак «Укрзалізниця» вирішила відмовитися від мови держави-агресора.

Теги: Укрзалізниця квиток

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