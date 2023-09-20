«Укрзалізниця» запроваджує зміни при замовленні квитків

Оформити заявку та сплатити бронювання тепер можна віддалено

«Укрзалізниця» переводить збір заявок на квитки на поїздки груп від 10 осіб повністю в електронний формат. Про це йдеться у Telegram-каналі перевізника.

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Зазначається, що це дозволить створити централізовану чергу заявок, пасажир отримуватиме чітке розуміння статусу свого замовлення і не буде потреби зайвий раз їхати до каси.

Раніше, щоб оформити групові квитки, потрібно було двічі звертатися до кас вокзалів: спочатку для заповнення заяви та попереднього резервування, а потім – щоб оплатити послугу.

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«Оформити заявку та сплатити бронювання тепер можна віддалено, а касу відвідати лише на фінальному етапі отримання квитків», – йдеться в повідомленні.

Для більш плавного переходу на онлайн-формат касири «Укрзалізниці» протягом двох тижнів ще прийматимуть заявки у виняткових випадках та допомагатимуть із переходом на сайт.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» повністю дерусифікувала залізничні квитки. У системі сервісу купівлі електронних квитків виправили технічну помилку, через яку частина інформації пасажирів могла бути виконана російської мовою. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що згідно з Угодою про міжнародне пасажирське сполучення, російська мова може використовуватися на квитках. Однак «Укрзалізниця» вирішила відмовитися від мови держави-агресора.