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Скільки українців хочуть повернутись додому з Чехії: невтішна статистика

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скільки українців хочуть повернутись додому з Чехії: невтішна статистика
Все менше українців думають над поверненням до України з Чехії
фото: Уніан

Повернутися до України найчастіше хочуть біженці з низьким знанням чеської мови

Повернутися в Україну в найближчі два роки планують лише 37% українських біженців, які перебувають у Чехії. Про це свідчать результати нового опитування чеської агенції PAQ Research.

Зазначається, що рік тому цей показник був вищим – 54%. При цьому частка біженців, які хочуть залишитися в Чехії, значно зросла – з 43% до 58%. За даними опитування, закріпитися в Чехії найчастіше хочуть молоді українці – у віковій групі до 29 років частка бажаючих залишитись становила 65%, тоді як у віковій групі «50+» таких було близько 40%. Впливає і наявність роботи: серед працевлаштованих у країні хочуть залишитись 64% респондентів проти 49% тих, хто не працює в країні.

Водночас повернутися до України найчастіше хочуть біженці з низьким або нульовим знанням чеської мови – 54% проти 26% українців, які розмовляють чеською мовою. Впливає і рівень доходу – серед біженців із найнижчими доходами хочуть повернутися до України 47% опитаних.

Цікаво, що серед респондентів, які отримують гуманітарну допомогу (хоча б один член родини), залишитися в Чехії хочуть 50%, тоді як серед тих, хто не отримує допомогу, цей показник становить 65%. Така картина спостерігається, коли йдеться про оплату житла. Біженці, які повністю оплачують його самостійно, частіше хочуть залишитися в Чехії, ніж ті, що мешкають у наданому державою тимчасовому житлі.

До слова, Чехія платитиме українцям, які повертаються додому. Чеський президент Петр Павел підписав закон, згідно з яким українські біженці матимуть право на захист до 31 березня 2025 року. Вони повинні будуть реєструватися в електронному вигляді з січня до 15 березня наступного року.

Оновлений закон від вересня наступного року скорочує час перебування біженців у безкоштовному терміновому житлі до максимум 90 днів. Наразі біженці можуть перебувати в безкоштовному терміновому житлі максимум 150 днів. Виняток буде зроблено для вразливих верств населення.

Поправка також скасовує можливість створення спеціальних класів чи відділень для українських дітей та учнів у школах. Навчальні заклади зможуть коригувати зміст навчання лише для українських дітей, учнів та студентів із тимчасовим захистом. менше одного року.

У частині про «передчасне повернення» зазначається, що «якщо уряд погодить це, то Міністерство внутрішніх справ надаватиме іноземцям допомогу при добровільному поверненні, що означає оплату деяких витрат, пов'язаних з їх поверненням, як правило на території України».

Водночас уряд визначає типи відповідних витрат і максимальний розмір коштів на допомогу при добровільному поверненні. Іноземець може претендувати на допомогу на добровільне повернення тільки один раз. Біженці зможуть подати заяву на допомогу не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дії посвідки на проживання.

Слід додати, що наразі у Чехії перебуває приблизно 380 тис. українців. За даними Мінпраці та соціальних питань, 123 тис. українських біженців уже працюють на повний робочий день, що становить 60% від загальної кількості тих, хто має тимчасовий захист у Чехії.

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Теги: Батьківщина Чехія українці Україна робота населення біженці

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