Маленькі україночки-амазонки: Ярош показав онучок у військовій екіпіровці
Ярош має сина Дмитра та двох вже заміжніх доньок
Командувач Української добровольчої армії та екслідер «Правого сектора» Дмитро Ярош показав своїх онучок у військовій екіпіровці. Фотографії Ярош опублікував на сторінці в Facebook.
«Маленькі україночкі-амазонки Софійка і Олічка приміряли дідусеве екіпірування… Декілька слів: «Дідусю – ми вас так любимо» – додатковий стимул для життя і боротьби… Дасть Бог переможемо і українські діти більше ніколи не будуть на Війні!», – написав командувач УДА.
Раніше Ярош показав своїх чотирьох онуків. «Донечки вислали фото онучків: Назарко, Устимко, Софійка, Олічка. Персоніфіковане, для мене, майбутнє України. І моє особисте…» – написав ексрадник головнокомандувача Збройних сил України.
Нагадаємо, Ярош має сина Дмитра та двох вже заміжніх доньок – Анастасію Абрамів та Ірину Ярош. Наразі у Дмитра Яроша четверо онуків.
Також зазначалося, Дмитро Ярош називає нинішню війну проти російської навали «національно-визвольною, священною та вітчизняною». Раніше він розказав, що найбільше його здивувало у перший місяць війни в Україні.
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