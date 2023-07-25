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Маленькі україночки-амазонки: Ярош показав онучок у військовій екіпіровці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Маленькі україночки-амазонки: Ярош показав онучок у військовій екіпіровці
Дівчатка приміряли дідусеве екіпірування
фото: Дмитро Ярош/Facebook

Ярош має сина Дмитра та двох вже заміжніх доньок

Командувач Української добровольчої армії та екслідер «Правого сектора» Дмитро Ярош показав своїх онучок у військовій екіпіровці. Фотографії Ярош опублікував на сторінці в Facebook.

Маленькі україночки-амазонки: Ярош показав онучок у військовій екіпіровці фото 1

«Маленькі україночкі-амазонки Софійка і Олічка приміряли дідусеве екіпірування… Декілька слів: «Дідусю – ми вас так любимо» – додатковий стимул для життя і боротьби… Дасть Бог переможемо і українські діти більше ніколи не будуть на Війні!», – написав командувач УДА.

Маленькі україночки-амазонки: Ярош показав онучок у військовій екіпіровці фото 2

Раніше Ярош показав своїх чотирьох онуків. «Донечки вислали фото онучків: Назарко, Устимко, Софійка, Олічка. Персоніфіковане, для мене, майбутнє України. І моє особисте…» – написав ексрадник головнокомандувача Збройних сил України.

Нагадаємо, Ярош має сина Дмитра та двох вже заміжніх доньок – Анастасію Абрамів та Ірину Ярош. Наразі у Дмитра Яроша четверо онуків.

Також зазначалося, Дмитро Ярош називає нинішню війну проти російської навали «національно-визвольною, священною та вітчизняною». Раніше він розказав, що найбільше його здивувало у перший місяць війни в Україні.

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Теги: Дмитро Ярош діти внук

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Маленькі україночки-амазонки: Ярош показав онучок у військовій екіпіровці
Маленькі україночки-амазонки: Ярош показав онучок у військовій екіпіровці
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