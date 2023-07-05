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На Волині священник покарав дівчинку за те, що вона рвала черешні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На Волині священник покарав дівчинку за те, що вона рвала черешні
Костел Святої Анни в Ковелі
фото з відкритих джерел

Священнослужитель зв'язав ученицю шостого класу скотчем

У Ковелі, що на Волині, настоятель парафії храму Святої Анни Римо-католицької церкви вчинив кримінальні дії відносно неповнолітньої дівчини, яка перебувала на території релігійної громади. Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду.

Інцидент трапився 8 червня 2023 року близько 19-ої години. Учениця шостого класу одного із ліцеїв міста рвала черешню на території костелу Святої Анни, що у Ковелі на вулиці Вербицького. Настоятель парафії незаконно позбавив дівчинку волі, «зв’язавши її тіло скотчем, що супроводжувалося погрозою застосування предмету, зовні схожого на зброю у вигляді рушниці», – говориться в судовій ухвалі.

Слідчий Ковельського районного управління поліції, за погодженням прокурора Ковельської окружної прокуратури, звернувся до суду із клопотанням: застосувати відносно настоятеля запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали. Захисник та підозрюваний не заперечували проти такого запобіжного заходу, але у зв’язку із необхідності здійснення благодійної діяльності та проведення богослужіння просили застосувати нічний домашній арешт. Також настоятель парафії вказав, що не працює і грошей на заставу не має, своє існування забезпечує за рахунок пожертв для церкві.

З ухвали суду відомо, що священник є уродженцем села Плебанівка Вінницької області, дітей на утриманні не має, не одружений, проте не судимий, відомостей про раніше притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності відсутні, як і відомості про негативну характеристику відсутні.

Слідчий суддя Олексій Шишилін ухвалив застосувати щодо підозрюваного домашній арешт з обмеженням у нічний час доби, заборонивши йому залишати житло з 18:00 до 08:00.

Нагадаємо, що американець виграв суд у Києві. Печерський районний суд Києва закрив адмінсправу стосовно громадянина США, на якого було складено адмінпротокол за керування у стані алкогольного сп’яніння.

Адвокат іноземця направив до суду клопотання про закриття провадження. Він зазначив, що його клієнт не володіє українською мовою. Про це американець неодноразово вказував працівникам поліції, але вони не реагували і, нічого не пояснюючи, склали протокол про адміністративне правопорушення.

В цілому, як вважає адвокат, під час складання протоколу про адміністративне правопорушення правоохоронці суттєво порушили та обмежили процесуальні права водія, не залучили перекладача під час складання протоколу і не запропоновали перекласти протоколу з української мови на англійську.

Теги: діти Волинська область священник

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