РФ атакувала прикордоння Чернігівщини: семеро поранених

Пошкоджень зазнали адмінбудівля, лікарня, кафе, житлові будинки й автомобілі

Увечері 4 січня росіяни скинули чотири керовані авіаційні бомби (КАБ) на прикордонне місто Семенівка, що на Чернігівщині. Попередньо, семеро осіб дістали поранення. Про це повідомив очільник Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.

Наслідки удару по прикордонному місту Семенівка Чернігівської області, 4 січня 2025 р. фото: Нацполіція

За словами глави регіону, загарбники цілили у центральну частину міста, по житловому масиву.

Станом на 23:00 відомо про сімох поранених, їм надають необхідну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці події працюють усі необхідні спеціальні служби.

Наслідки удару по прикордонному місту Семенівка Чернігівської області, 4 січня 2025 р. фото: Нацполіція

Пошкоджень зазнали адмінбудівля, лікарня, кафе, житлові будинки й автомобілі мирних громадян.

Наслідки удару по прикордонному місту Семенівка Чернігівської області, 4 січня 2025 р. фото: Нацполіція

Нагадаємо, 4 січня ворог завдав авіаудару по п’ятиповерховому будинку в селищі Свеса Сумській області. Поранені 10 осіб. Серед постраждалих – двоє дітей. Станом на 22:30 рятувальники завершили аварійно-рятувальні на місці авіаційного удару.