H&M продолжает выступать за любовь и равенство, активно поддерживая ЛГБТ-сообщества



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ретейлер выпустил капсульную коллекцию Love for All, предназначенную для женщин, мужчин и небинарных персон

В коллекцию вошли футболки с разноцветными надписями и тематическими лозунгами, практичная спортивная одежда и небанальные аксессуары.

«Мы хотели создать определенное настроение для этой значимой коллекции – яркое, веселое и радостное. Все предметы одежды и аксессуары можно легко комбинировать между собой, что усиливает идею инклюзивности и равенства. Каждый может создать подходящий наряд и носить его, чувствуя особую гордость и уверенность в себе», – говорит Эмили Бьоркгейм, руководитель отдела дизайна H&M Divided.

Новая капсула Love for All имеет отсылки к ретро-стилю, но в то же время соответствуtт современным модным тенденциям.

Так, среди главных вещей здесь значатся oversize-футболки и укороченные топы, объемные свитшоты и расслабленные ветровки, спортивные брюки с лампасами и яркие летние шорты. Все вещи украшены культовым знаком ЛГБТ-сообщества –радугой.

«H&M стремится соответствовать глобальным тенденциям общества, что полностью воплотилось в главном призыве коллекции «Love for All» – отстаивать право людей любить кого-угодно и где-угодно. Мы гордимся тем, что продолжаем поддерживать ЛГБТ-сообщество и повышать осведомленность о борьбе за равенство, разнообразие и инклюзивность», – комментирует Сара Спеннар, директор по глобальному маркетингу и коммуникациям в H&M.

Джерело: vogue.ua