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Генпрокурор відповів, чи планує звільняти працівників САП

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Генпрокурор відповів, чи планує звільняти працівників САП
Руслан Кравченко заявив, що призначати і набирати у САП людей він не збирається
фото з відкритих джерел

Кравченко заявив, що в Україні зараз існує кадровий голод

Генеральна прокуратура не буде впливати на кадрові рішення спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Кравченко на брифінгу, передає «Главком».

«САП – спеціалізована антикорупційна прокуратура у справах, які підслідні НАБУ. Вони по своєму напрямку працюють. У нас є спеціалізована екологічна прокуратура. Інші прокурори їм не заважають працювати. Вони здійснюють процесуальне керівництво тих повноважень, які несуть збитки, наприклад, екології», – сказав він.

Також Кравченко зазначив, що в Україні загалом існує кадровий голод, але призначати і набирати у САП людей він не збирається. – «У нас більше тисячі посад не заповнені. І я не знаю, де людей брати».

Нагадаємо, вчора Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати. Якщо коротко, цей закон перетворює НАБУ і САП на залежні від генерального прокурора інституції.

Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП «Главком» писав тут. Даний документ підтримали 19 народних обранців з опозиції. Соратниця Порошенка пояснила, чому підтримала закон.

Зеленський прокоментував цей закон, заявивши, що в Україні «антикорупційна інфраструктура працюватиме, але без російських впливів». Він також заявив, що генпрокурор «налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону».

Сьогодні стало відомо, що нардепи підготували новий законопроєкт для скасування змін, які обмежують НАБУ та САП.

 

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Теги: НАБУ САП Генпрокурор прокуратура Руслан Кравченко

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