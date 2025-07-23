Закон про обмеження повноважень НАБУ і САП набув чинності: текст документа

Текст закону про обмеження НАБУ і САП

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Відсьогодні документ набрав чинності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Голос України».

Сьогодні в нічному випуску «Голосу України», офіційного видання Верховної Ради, було опубліковано законопроєкт № 12414 стосовно НАБУ й САП. Це означає, що він набирає чинності вже сьогодні.

З повним текстом документа можна ознайомитися нижче.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

Згодом президент Володимир Зеленський підписав закон, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як відомо, перед цим на акції протесту проти підписання закону вийшли люди в низці міст. Зокрема, у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Луцьку, Полтаві та Тернополі. Громадяни прийшли з плакатами та вимагали, аби закон, який обмежує повноваження НАБУ та САП, було відхилено.