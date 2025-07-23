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Генпрокурор анонсував нові обшуки та підозри у справах про корупцію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Генпрокурор анонсував нові обшуки та підозри у справах про корупцію
Кравченко прокоментував 70 обшуків у НАБУ в один день
фото з відкритих джерел

Кравченко про обшуки в НАБУ: Ми максимально зараз працюємо, щоб не розтягувати у часі

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що СБУ 21 липня провела за один день 70 обшуків у співробітників НАБУ, пояснивши це тим, що «це його стратегія». Про це він зауважив під час брифінгу, передає «Главком».

«Ми так максимально зараз працюємо, щоб не розтягувати у часі. Спочатку у перший день дев'ять підозр, потім у нас наступні сім. В Чернівецькій області вісім, завтра буде ще в одній області – вісім обшуків, вісім підозр у справах про корупцію», – сказав генпрокурор під час брифінгу з журналістами 22 липня.

Кравченко пояснив, що така стратегія роботи – альтернатива «радянській системі», коли результати демонструвалися поступово: «Ми не розтягуємо, а працюємо одразу. Це ефективніше».

Нагадаємо, Офіс генпрокурора разом з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. Високопосадовцю НАБУ повідомили підозру в пособництві РФ. За даними правоохоронців, він домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.

Згодом суд обрав запобіжний захід одному із керівників детективів Національного антикорупційного бюро Руслану Магамедрасулову. Його триматимуть під вартою до 16 вересня без права внесення застави.

Також правоохоронці викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Як повідомлялося, у Києві було затримано співробітника Центрального апарату Національного антикорупційного бюро, який працює в закритому підрозділі «Д-2». Він шпигував для російської спецслужби. За словами правоохоронців, діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Віктора Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу дістатися до Росії, а сам залишився у Криму і приєднався до окупантів.

Згодом стало відомо, що Офіс генерального прокурора спільно з СБУ задокументували нові факти витоку з Національного антикорупційного бюро України конфіденційної інформації, що стосується діяльності бюро. У межах розслідування за підозрою народного депутата України Федора Христенка (представника забороненої партії «ОПЗЖ») у державній зраді, під час обшуків у житлі, в якому зараз проживають його близькі родичі, вилучено матеріали негласних слідчих дій щодо фігурантів кримінальних проваджень, що перебувають у провадженні НАБУ, а також десятки особових анкет кандидатів на посади детективів.

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Теги: Генпрокурор НАБУ корупція в Україні Руслан Кравченко

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