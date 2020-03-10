Шмигаль скликає засідання надзвичайної комісії з протидії коронавірусу



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Денис Шмигаль затвердив новий посилений план антикризових профілактичних заходів щодо боротьби з поширенням коронавірусу Covid-19

Засідання комісії відбудеться о 15:30

Сьогодні, 10 березня, о 15:30 відбудеться засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні. Про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, засідання комісії відбудеться під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

«Сьогодні о 15:30 відбудеться під головуванням прем’єр-міністра України засідання державної надзвичайної комісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Будуть розглянуті актуальні питання протидії коронавірусній інфекції», - заявив Ляшко.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я, в Україні зареєстровано один лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Загалом за весь період Центр отримав 40 підозр про захворювання на коронавірус, наразі чотири зразки ще перебувають на стадії дослідження.

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль затвердив новий посилений план антикризових профілактичних заходів щодо боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.

Зазначимо, виконавчий директор Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майк Раян заявив: щоб інфікований коронавірусом повністю одужав, необхідно до шести тижнів.

Також голова спеціальної експертної комісії держкомітету з питань охорони здоров'я КНР Чжун Наньшань заявив, що коронавірус продовжить поширюватися по всьому світу щонайменше до червня.

Як повідомлялося, вчені з Сінгапуру виявили нові симптоми захворювання, що викликається коронавірусом.

Нагадаємо, за добу 9 березня кількість жертв коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 3136 осіб.

До речі, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус.

8 березня у Польщі повідомили про два нові випадки інфікування коронавірусом у країні.

Також у Італії кількість жертв у результаті інфікування коронавірусом у неділю зросла на 133 особи.

Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус COVID-19 тести показали негативний результат.

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