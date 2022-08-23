Вихователі позбуватимуться опіки за відмову від обов'язкової евакуації прийомних дітей

Держава доручить дітей відповідальнішим особам у безпечних регіонах

Уряд підтримав ініціативу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України про посилення відповідальності за дітей під час евакуації. Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як йдеться у повідомленні, Уряд підтримав ініціативу Мінреінтеграції про посилення відповідальності за дітей під час евакуації.

«Сім’ї, а також патронатні вихователі та дитячі будинки, які виховують прийомних дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування, можуть втратити право опікувати їх, якщо наражають своїх вихованців на великий ризик та відмовляються від обов’язкової евакуації», – пише Мінреінтеграції.

Зазначається, що держава доручить дітей відповідальнішим вихователям вже у безпечних регіонах, куди малих евакуюють.

«Заклади чи вихователів визначатиме Нацсоцслужба – на підставі інформації місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування про наявність у згаданих районах прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів, закладів, в яких передбачається цілодобове перебування дітей», – йдеться у повідомленні.

Відповідну постанову, винесену на розгляд Кабміну Мінсоцполітики, прийняв сьогодні Уряд на своєму засіданні.

Також у Мінреінтеграції нагадали, що наразі триває обов’язкова евакуація з Донеччини.

«Із 2 серпня, коли вона розпочалася (обов’язкова евакуація з Донеччини – ред.), до безпечних регіонів вже виїхало близько 10 тис. мирних громадян. Координаційний штаб по евакуації очолює віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 липня Ірина Верещук заявила про обов'язкову евакуацію мешканців Донецької області через постійні обстріли та загрозу залишитись взимку без тепла.

Раніше стало відомо, що Збройні сили України готуються йти у контрнаступ на півдні, у зв'язку з чим жителів Херсонської та Запорізької областей закликають негайно евакуюватися.