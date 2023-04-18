Мери Тростянця та Охтирки побилися на нараді

На нараді обговорювали питання створення кластерної лікарні в Охтирському районі

Вчора, 18 квітня: в Охтирці відбулася нарада з очільниками Охтирської та Тростянецької міськрад. Там обговорювали, в якій із громад буде створена кластерна лікарня. На нараді виник конфлікт між очільником Тростянця Юрієм Бовою та мером Охтирки Павлом Кузьменком, передає «Суспільне».

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Міський голова Охтирки Павло Кузьменко повідомив, що сварка розпочалася на самій нараді і продовжилася поза робочими кабінетами.

«У мене з Юрієм Бовою конфлікту не було, а у нього зі мною – був. Звикли бити – ну що зробиш, життя таке», – розповів Кузьменко.

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На нараді обговорювали питання створення кластерної лікарні в Охтирському районі.

«І на моє зауваження, що ніяким чином не може бути ближче від Писарівської громади до Тростянця, ніж від Писарівської громади до Охтирки. Це обурило Юрія Бову і він кинувся до мене з кулаками прямо на нараді. Він креслить Охтирський район круглим і з центром в Тростянці. Я кажу — все одно всі будуть їхати через Охтирку. Це його обурило, він і після наради на мене кричав», – додав Кузьменко.

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