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Мери Тростянця та Охтирки побилися на нараді

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мери Тростянця та Охтирки побилися на нараді
Юрйі Бова та Павло Кузьменко
фото з відкритих джерел

На нараді обговорювали питання створення кластерної лікарні в Охтирському районі

Вчора, 18 квітня: в Охтирці відбулася нарада з очільниками Охтирської та Тростянецької міськрад. Там обговорювали, в якій із громад буде створена кластерна лікарня. На нараді виник конфлікт між очільником Тростянця Юрієм Бовою та мером Охтирки Павлом Кузьменком, передає «Суспільне».

Міський голова Охтирки Павло Кузьменко повідомив, що сварка розпочалася на самій нараді і продовжилася поза робочими кабінетами.

«У мене з Юрієм Бовою конфлікту не було, а у нього зі мною – був. Звикли бити – ну що зробиш, життя таке», – розповів Кузьменко.

На нараді обговорювали питання створення кластерної лікарні в Охтирському районі.

«І на моє зауваження, що ніяким чином не може бути ближче від Писарівської громади до Тростянця, ніж від Писарівської громади до Охтирки. Це обурило Юрія Бову і він кинувся до мене з кулаками прямо на нараді. Він креслить Охтирський район круглим і з центром в Тростянці. Я кажу — все одно всі будуть їхати через Охтирку. Це його обурило, він і після наради на мене кричав», – додав Кузьменко.

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях невідомі побили єпископа УПЦ МП, який втрапив у секс-скандалом із хористом.

Теги: бійка Сумщина мер

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