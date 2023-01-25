Мешканці Херсона оригінально привітали Зеленського із днем народження (фото)

Привітання президентові з’явилося в одній і висоток звільненого від окупантів міста

Мешканці одного з херсонських будинків намалювали стінгазету до дня народження президента України Володимира Зеленського. Фото народної творчості «Главкому» надіслали небайдужі читачі.

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«В одному з багатоповерхових будинків в центрі Херсону сьогодні помічена ось така стінгазета (мешканці зробили від душі)», – написав читач у коментарі до повідомлення.

Як відомо, 25 січня, у президента України Володимира Зеленського День народження: уже четверте на посаді глави держави, і перше в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Зеленський став наймолодшим президентом в історії України, проте саме часи його правління спіткали найважчі випробування як для України, так і для її лідера.

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За останні 12 місяців життя Зеленського кардинально змінилося – не лише як громадянина, а й як президента. А з початком повномасштабного вторгнення він перетворився не просто на людину, яку в один момент перестали критикувати в Україні, а на політика світового масштабу, президента держави, яка бореться за свободу і демократію.

25 лютого 202 року, на другий день після російського вторгнення, Зеленський опублікував відео, на якому його оточували кілька радників просто у центрі Києва перед будівлею Офісу президента. У відео він виступив з короткою промовою, наголошуючи на тому, що влада залишилася в країні.

На пропозиції інших держав та їх лідерів щодо того, аби покинути Україну він відповів коротко та лаконічно:

Мені потрібна зброя, а не евакуація

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До слова, Сполучені Штати Америки передадуть Україні 31 одиницю бойових танків Abrams M1. Про це стало відомо з виступу президента США Джо Байдена 25 січня. «Ми маємо намір допомогти Україні захистити свою територію та перейти в контрнаступ. Щоб звільнити країну, їм потрібно підвищити свої оборонні здатності... Сьогодні ми виділяємо понад 500 одиниць бронетехніки, а також я оголошую, що ми виділяємо 31 танк Abrams», – заявив він.

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