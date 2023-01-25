Президент України на російському телебаченні: звернення Зеленського транслювали громадянам РФ

Як повідомили місцеві жителі, сигнал то пропадав, то знову з’являвся

Жителі області повідомили, що відео транслювали 10 каналів регіону

Відеозвернення президента України Володимира Зеленського побачили жителі прикордонної з Україною Бєлгородської області. Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

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Як повідомили місцеві жителі, сигнал то пропадав, то знову з’являвся.

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Нагадаємо, в одне з сіл Бєлгородської області днями завітала «бавовна», є пошкодження лінії електропередач. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков. Зі слів Гладкова, «під обстріл ЗСУ потрапило село В'язове Краснояружського району».

За повідомленням Гладкова, до 4 лютого на території Білгородської області діє «жовтий» рівень терористичної небезпеки.

Як відомо, Бєлгородщина останнім часом потерпає від вибухів, через які місцеві мешканці залишаються без світла і тепла. Так, вночі 17 січня у російському місті Бєлгород пролунали вибухи. Губернатор області заявив, що спрацювала протиповітряна оборона.

У неділю, 8 січня, у російському місті Шебекіно (Бєлгородська область) пролунала низка вибухів. Росіяни опублікували відео зі звуками вибухів, проте місцева влада не розкрила більш детальних подробиць інциденту.

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Нагадаємо, за повідомленням Генштабу України, місцева влада Бєлгородської області оголосила про набір добровольців для будівництва фортифікаційних споруд.