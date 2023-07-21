На Миколаївщині палають заміновані поля, відбувається детонація (фото)
Найчастіше пожежі виникають через дії людей
У Миколаївській області, яку майже щодня обстрілюють російські окупанти, горять заміновані поля. Причиною може бути спека, необережне поводження з вогнем або навіть навмисні підпали. Ситуацію і так вкрай небезпечну ускладнює ще й замінованість території. Детонують боєприпаси. Про це повідомили у ДСНС.
«Відбувається детонація, хвилююся за особовий склад. Ми виїжджаємо, ми люди, ми самі можемо підірватися на цих снарядах. Тому вогонь ми приймаємо на себе, захищаючи поля з пшеницею, льоном, соняшником», – розповідає керівниця загону Галицинівської місцевої пожежної охорони Ірина Грачова.
Загалом тільки на Миколаївщині від початку року на відкритій території виникло понад 700 пожеж. І часто це не випадковість, а наслідок дій людини.
Нагадаємо, вчора Литва заявила про створення коаліції для розмінування України.
До слова, триває 513-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.
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