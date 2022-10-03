Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 3 жовтня

Вранці ворог здійснив ракетну атаку по Дніпровському району

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Запорізька область

Сьогодні о 5:00 ворог завдав чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та по двох селах Запорізького району. Випущено близько десяти ракет С-300. В обласному центрі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Наразі відомо щодо одного постраждалого, його ушпиталено. Зокрема, руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами. Внаслідок атак по селах поблизу міста, постраждалих немає. За попередньою інформацією, ракети поцілили поза населених пунктів.

Сумщина

Вчора ввечері – три мінометні прильоти у Краснопільській громаді. Без наслідків. Також вчора росіяни били із ствольної артилерії по території Сумського району, усього 56 приходів по Юнаківській та Хотінській громадам. В результаті ворожих обстрілів пошкоджено 10 приватних будинків, суттєво постраждала сільська школа, пошкоджено ЛЕП, газопровід, водонапірна башта та трансформатор в селах. На щастя, обійшлося без жертв серед людей. Вночі – без обстрілів.

Дніпропетровщина

Вранці ворог здійснив ракетну атаку по Дніпровському району. Інформація щодо наслідків уточнюється. Вночі росіяни знову обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. У Нікопольському під вогонь окупанта потрапили Нікопольська, Марганецька та Мирівська громади. Люди під час обстрілу не постражали. У Нікополі пошкоджені до 10 багатоповерхових та приватних будинків і лінії електропередач. У Марганецькій громаді загорівся дачний будинок. У Мирівській громаді без електрики залишилися майже 1000 родин. У Криворізькому районі обстріляли Зеленодольську громаду. У селі Мар’янське пошкоджені будинки, склади сільгосппідприємства, газогін та лінія електропередач. Люди не ушкоджені.

Харківщина

Минулої доби ворог продовжував обстріли Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області. За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, з пораненнями, отриманими внаслідок російських обстрілів, за добу госпіталізовано двох цивільних мешканців. В області триває процес розмінування, піротехніками ДСНС протягом доби знешкоджено 569 вибухонебезпечних предметів. Вчора Ізюмському районі неподалік Балаклії на міні підірвався автомобіль екстреної медичної допомоги. На жаль, водій загинув, фельдшер отримав поранення. Крім того, в Харківському районі на міні підірвався чоловік, госпіталізований.

Луганщина

Відбиті атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське. Ворог 16 разів обстрілював позиції наших бійців із артилерії та мінометів, а також наніс ракетний удар. У ворожих пабліках повідомляється про щоденне надходження поранених росіян до медичних закладів Старобільська. Поблизу однієї з лікарень навіть влаштували блокпост.

Донеччина

Вночі – обстріли населених пунктів вздовж лінії фронту. Зранку – обстріл м.Часів Яр, зруйновано будівлю та гуртожиток ПТУ. Під завалами можуть бути люди. Також зранку – ракетний удар по Краматорську (промзона); танковий обстріл с.Кам'янка Очеретинської громади. На Донеччині за добу один загиблий, дев'ять поранених.

Миколаївщина

Сьогодні вранці зафіксовані ворожі обстріли акваторії м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Вночівибухи лунали біля с. Широке. Постраждалих немає. Інформація щодо руйнувань з’ясовується. Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади. Вчора ввечері обстрілів зазнала станція Березнегувате. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень та руйнувань уточнюється. Також тривають обстріли Широківської громади.

Херсонщина

Ситуація на Херсонщині залишається складною, тривають активні бойові дії. Звільнено Архангельське та Миролюбівку. За інформацією ОК «Південь», нашими підрозділами збито три безпілотники. Ворог намагається вишукувати способи для покращення логістичного забезпечення своїх військ, продовжує налагодження альтернативних переправ та ремонтні роботи в районі Антонівського та Каховського мостів. Нашою авіацією нанесено дев'ять ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано вогневі завдання по ворожих логістичних центрах та районах зосередження живої сили й техніки. Окупанти максимально ускладнили виїзд із Херсонщини. Наразі існує правило отримання спеціального дозволу для виїзду. Окрім особистих даних, які потрібно надати, необхідна ще й «обоснованная причина» виїзду з окупованої території.

Нагадаємо, триває 222-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.