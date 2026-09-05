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«Ми живемо в різних світах». Батько загиблого воїна вилив свій біль після прокурорського корупційного скандалу

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«Ми живемо в різних світах». Батько загиблого воїна вилив свій біль після прокурорського корупційного скандалу
Четверо бійців зробили спільне фото після успішно виконаного завдання, але наступного дня підрозділ натрапив на міну окупантів
фото: Oleksandr Smyrnov

За тиждень родина попрощалася з трьома бійцями однієї групи, які загинули на Сумському напрямку

Батько 21-річного українського військовослужбовця Данила, відомого побратимам за позивним Серфер, різко відреагував на корупційний скандал в Офісі генерального прокурора, який розгорівся після операції «Карфаген». Чоловік написав про свої переживання після трьох поховань загиблих воїнів, а дорогою з останнього побачив у новинах повідомлення про мільйони доларів та записи, що стали частиною розслідування НАБУ. Про це пише «Главком» з посиланням на допис батька загиблого героя.

За словами чоловіка, 27 серпня четверо бійців зробили спільне фото після успішно виконаного завдання. Наступного дня, коли військові поверталися, вони натрапили на російську протипіхотну міну. Внаслідок вибуху загинули троє бійців. Четвертий військовослужбовець отримав тяжкі поранення, але вижив.

«Три неймовірні воїни, три сини, три чиїсь світи», – написав батько Данила.

3 вересня родина попрощалася із 21-річним Данилом, якого побратими знали як Серфера. Наступного дня в Михайлівці-Рубежівці Ірпінської громади на Київщині поховали 19-річного Артема Сіневича з позивним Арт. 5 вересня у Білій Церкві провели в останню путь Едуарда з позивним Ронін. Він воював із 2014 року і був одним із найдосвідченіших бійців групи.

Батько загиблого згадує, що на кожному з поховань поруч із родинами загиблих були їхні побратими. Четвертий боєць групи, якого військові знали за позивним Зубр, був присутній на похованні у інвалідному візку через отримані поранення. Командир та інші військовослужбовці прийшли у цивільному одязі, оскільки, як зазначив чоловік, вони були не лише побратимами, а й друзями загиблих.

Після поховання Роніна батько Данила дорогою додому побачив у новинах повідомлення про корупційний скандал в Офісі генерального прокурора та мільйони доларів, які фігурують у матеріалах справи. На тлі цих повідомлень уздовж дороги він побачив чорний стовп диму після чергового російського удару.

«На серці невимовний біль, а в голові одне: ми точно живемо в різних світах, але, на жаль, в одній країні», – написав чоловік. Його допис став реакцією на контраст між втратами українських військових та повідомленнями про можливу корупцію у державних структурах під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників підозрюють у «кришуванні» мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Раніше, у серпні, правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти шахрайських кол-центрів по всій Україні. Під час 411 обшуків було припинено роботу 94 кол-центрів та ліквідовано 1794 робочі місця їхніх операторів. Правоохоронці вилучили понад $2 млн, комп'ютерну техніку, телефони, SIM-картки, банківські картки, криптогаманці та елітні автомобілі.

Теги: корупція в Україні війна корупція операція «Карфаген»

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Суспільство

«Ми живемо в різних світах». Батько загиблого воїна вилив свій біль після прокурорського корупційного скандалу
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