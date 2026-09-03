Київ попрощався із військовим Даниїлом Серфером Смирновим

Дружина воїна військовослужбовиця Єва чекає на первістка – їхній син має народитися вже після загибелі батька

У столиці відбулася церемонія прощання з військовослужбовцем, командиром підрозділу Міжнародного легіону ГУР Даниїлом Смирновим на позивний Серфер. Воїн загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Сьогодні, 3 вересня, у Києві з героєм попрощалися в Михайлівському Золотоверхому монастирі. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Попрощатися з воїном прийшли понад сотня людей: рідні, побратими, друзі та містяни фото: Данило Муринський/glavcom.ua

Попрощатися з воїном прийшли понад сотня людей: рідні, побратими, друзі та містяни. Віддати шану захиснику люди прийшли з квітами, утворивши біля монастиря живий коридор пошани.

🕯🥀 У Михайлівському Золотоверхому монастирі відбулося прощання із захисником України Даниїлом Смирновим на позивний «Серфер»



Воїн пішов боронити країну одразу після досягнення 18-річчя, воював у складі 3-ї окремої штурмової бригади, а згодом став головним сержантом підрозділу… pic.twitter.com/mrobHjiHl9 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 3, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Під вигуки «Слава Україні!» та вигуки пошани труну з тілом Даниїла пронесли до храму, де священнослужителі провели панахиду за полеглим воїном

Траурний кортеж із тілом полеглого захисника Даниїла Смирнова на позивний Серфер прибуває на площу перед Михайлівським Золотоверхим монастирем фото: Данило Муринський/glavcom.ua

Траурна процесія біля Михайлівського собору фото: Данило Муринський/glavcom.ua

Після завершення богослужіння траурний кортеж вирушив на Лісове кладовище, де Героя поховають на Алеї слави.

Що відомо про Даниїла Серфера Смирнова

Даниїл Смирнов прагнув боронити Україну ще з підліткового віку. На момент початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році йому було 16 років. Доки батько та дядько служили в теробороні, хлопець чергував на блокпосту неподалік дому та допомагав військовим.

Після завершення навчання в Литві Даниїл повернувся до України та наполегливо шукав можливість потрапити на фронт. За кілька днів до свого 18-річчя він звернувся до рекрутингового центру 3-ї окремої штурмової бригади, а одразу після досягнення повноліття підписав контракт із підрозділом.

У складі 3-ї ОШБр Серфер став командиром штурмової групи 2-го механізованого батальйону. фото з Facebook-сторінки Данила Смірнова

У складі 3-ї ОШБр Серфер став командиром штурмової групи 2-го механізованого батальйону. Вправно воював на авдіївському напрямку, зокрема брав участь у боях за Авдіївський коксохімічний завод. Поблизу селища Семенівка дістав осколкові поранення, однак після лікування та реабілітації одразу повернувся в стрій.

Згодом Даниїл став головним сержантом підрозділу Young Killers Group у складі Міжнародного легіону Головного управління розвідки МОУ.

Свій позивний Серфер отримав через дитяче захоплення – хлопець професійно тренувався та брав участь у змаганнях із серфінгу.

У липні 2025 року Даниїл одружився зі службовицею Євою (позивний Юнга), яка є операторкою FPV-дронів. Наразі дружина захисника чекає на первістка – син народиться вже після загибелі батька.

Даниїл «Серфер» Смирнов загинув 28 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.