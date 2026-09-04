Посадовець Офісу генпрокурора «кришував» мережу шахрайських кол-центрів – слідство

Антикорупційні органи проводять спецоперацію з викриття злочинної організації

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ та САП.

За інформацією правоохоронців, злочинна організація причетна до «кришування» мережі шахрайських кол-центрів, а також до легалізації майна. Наразі спецоперація триває. Інших подробиць у НАБУ та САП поки не розкрили, пообіцявши повідомити деталі згодом.

Нагадаємо, у серпні правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти шахрайських кол-центрів по всій Україні. Під час 411 обшуків було припинено роботу 94 кол-центрів та ліквідовано 1794 робочі місця їхніх операторів.

Правоохоронці вилучили понад $2 млн, тисячі одиниць комп'ютерної техніки, телефони, SIM-картки, банківські картки, криптогаманці та елітні автомобілі. Схеми передбачали, зокрема, виманювання коштів під виглядом інвестицій та обіцянок повернути раніше втрачені через шахрайство гроші.

На початку вересня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, спрямовані на посилення відповідальності за діяльність шахрайських кол-центрів.

Ініціативи передбачають посилення кримінальної відповідальності за створення та діяльність таких мереж. Законодавчі зміни мають посилити боротьбу з організованими шахрайськими схемами, учасники яких через кол-центри виманюють гроші у громадян.