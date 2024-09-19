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Підготовка до зими: Євросоюз виділить Україні ще €160 мільйонів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Підготовка до зими: Євросоюз виділить Україні ще €160 мільйонів
Нова допомога для України від Єврокомісії буде взята із надходжень від заморожених російських активів
фото: Reuters

Кошти підуть на гуманітарні потреби та ремонтні роботи

Європейська комісія виділить ще близько 160 млн євро для допомоги енергетичній системі України. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільній пресконференції з виконавчим директором Міжнародного енергетичного агентства Фатіхом Біролем у Брюсселі, передає «Укрінформ».

За словамими фон дер Ляєн, допомога в розмірі 160 млн євро включає 60 млн на гуманітарні потреби – притулки й обігрівачі, 100 млн – на ремонтні роботи і відновлення. Зазначається, що ця сума буде взята із надходжень від заморожених російських активів.

Загалом, як від лютого 2022 року допомога від ЄС енергетичному сектору України становить щонайменше 2 млрд євро.

Нагадаємо, що завтра, 20 вересня, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вирушить в Україну. Під час візиту вона зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Фон дер Ляєн заявила, що ключовою темою обговорень стане допомога Європейського Союзу в забезпеченні України енергоресурсами для прийдешньої зими.

Як повідомлялося, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. 

До слова, Місія ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні (ММПЛУ) прогнозує, що цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу. 

Теги: Єврокомісія Європейський союз Україна енергетика зима

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