Окупанти вдарили по енергетиці у чотирьох регіонах: заява Міненерго

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Станом на ранок знеструмлені споживачі фіксуються в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Для оперативного реагування та координації зусиль створено Антикризовий штаб з відновлення та стабілізації енергосистеми у південних регіонах

Цієї ночі російські окупаційні війська завдали масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України. Про це повідомило Міністерство енергетики України, пише «Главком».

За інформацією відомства, атаки були спрямовані на об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях. Внаслідок обстрілів у цих регіонах зафіксовано значні пошкодження енергетичних систем.

Станом на ранок знеструмлені споживачі фіксуються в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях. Масштаби пошкоджень уточнюються.

Для оперативного реагування та координації зусиль створено Антикризовий штаб з відновлення та стабілізації енергосистеми у південних регіонах. Його роботу очолює заступник міністра енергетики Олександр В’язовченко. До штабу залучені профільні заступники міністрів, а також керівники центральних органів виконавчої влади.

«Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація. Енергетики зроблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів», – запевняє Міненерго.

У зв’язку з дефіцитом в енергосистемі, в усіх регіонах країни діють графіки погодинних відключень, а також обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу.

Цієї ночі Одеса та регіон зазнали однієї з наймасштабніших повітряних атак за час повномасштабної війни. За попередніми оцінками, росіяни випустили близько 300 засобів ураження, серед яких дрони-камікадзе, ракети «Калібр», «Іскандер-К» та «Іскандер-М», KH-23, гіперзвукові «Кинджали» і, ймовірно, ракети «Онікс».

Основною мішенню стали енергетичні, портові, газові, промислові та цивільні об’єкти.

Також Миколаїв та область зазнали однієї з наймасштабніших атак. Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, внаслідок обстрілу постраждала критична, промислова інфраструктура, а також приватний сектор. 

