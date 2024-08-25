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Допомога переселенцям: як зміняться виплати 2025 року

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Допомога переселенцям: як зміняться виплати 2025 року
Міністерство соціальної політики працює над тим, щоб запровадити більш універсальну базову соціальну допомогу для переселенців
фото з відкритих джерел

Сума допомоги зросте

Українці, яку змушені були покинути свої домівки та стали внутрішньо переміщеними особами, мають право на грошову допомогу від держави. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю «Укрінформ» розповіла, якою буде виплата 2025 року.

Наразі виплата ВПО становить 2000 гривень на людину та 3000 гривень на дитину чи людину з інвалідністю.

«Ми тепер цю суму почали виплачувати на родину, на домогосподарство. Коли ми говоримо про класичну родину з чотирьох людей, підтримка становитиме 10 тисяч: на двох дітей по 3 тисячі, на двох дорослих по 2 тисячі. І це вже зовсім інша, доволі відчутна сума», – зазначила вона.

За її словами, Міністерство соціальної політики працює над тим, щоб запровадити більш універсальну базову соціальну допомогу.

«Допомогу для ВПО залишаємо, будемо її подовжувати для вразливих категорій, для людей пенсійного віку, для людей з інвалідністю, для тих, у кого маленький дохід. Тобто ці категорії людей далі отримуватимуть підтримку в 2-3 тисячі гривень, але паралельно створюватимемо нові, більш універсальні види допомоги», – додала вона.

Раніше Міністерство соціальної політики України оголосило про нову програму підтримки пенсіонерів, які проживають у зонах бойових дій або на небезпечних територіях та отримують пенсію менш як 3,25 тисячі гривень.

До слова, до Дня Незалежності низка пенсіонерів отримають одноразову грошову виплату. Виплату пенсіонерам, які мають на неї право, нарахують разом з пенсією. Таку допомогу нарахують для понад 471 тис. пенсіонерів.

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Теги: соцвиплати гроші домогосподарство

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