Конгрес українців Канади звернеться до ISU через допуск до змагань прихильниці Путіна

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Саютіна була присутня на щорічному посланні Путіна до Федеральних зборів

Саютіна отримала допуск до участі в етапі Кубку світу, який пройде 21-23 листопада у канадському Калгарі

Конгрес українців Канади звернеться до Міжнародного союзу ковзанярів (ISU), який допустив до участі у змаганнях російську ковзанярку Олександра Саютіна, яка була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів. Про це повідомляє «Главком».

«Главком» звернувся до Конгресу українців Канади з інформацією про участь Саютіної в етапі Кубку світу, який пройде 21-23 листопада у канадському Калгарі.

«Щиро дякуємо, що звернули нашу увагу на це тривожний випадок. UCC-Calgary готується подати листа до ISU з викладом результатів вашого розслідування та зв’яжеться з UCC National для координації будь-яких подальших дій. Ще раз дякуємо за ваші невпинні зусилля та роботу!», – відповіла віце-президентка Конгресу українців Канади – Відділ Калгарі Стефанія Романюк. 

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

