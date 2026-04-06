РФ атакувала енергосистему Одещини: зафіксовано значні руйнування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Унаслідок атаки РФ без світла залишилося 16,7 тис. родин
фото: Reuters (ілюстративне)

За словами енергетиків, відновлення енергооб'єкта потребуватиме значного часу

Через атаку у ніч на 6 квітня значних руйнувань зазнав енергетичний об'єкт в Одеській області. Через це без світла залишилися майже 17 тис. родин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«Вже зранку енергетики повернули світло для критичної інфраструктури та майже 3 тис. родин. Без електропостачання залишаються ще 16,7 тис. родин у частині Приморського, Хаджибейського та Київського районів Одеси», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що руйнування об'єкта значні, а його відновлення потребуватиме часу. «Працюємо на місці: розбираємо завали та робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло», – кажуть енергетики.

Нагадаємо, цієї ночі російські терористи вдарили по житлових будинках в Одесі. У Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та сім приватних будинків. Комунальні служби розчищають території та закривають віконні отвори. У Київському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених об’єктів. Постраждав один багатоповерховий будинок, пʼять приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.

Станом на 9:00 відомо про трьох загиблих. Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки по Одесі зросла до 15, з яких 13 госпіталізовано. Одеські правоохоронці розпочали розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей через російську атаку на Одесу.

До слова, у ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили атаку на Чернігівську область. Під ударом опинився Новгород-Сіверський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено енергооб'єкт.

Теги: ДТЕК Одещина відключення світла енергетика обстріл

