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Стояв на захисті України з 2022 року. Згадаймо Костянтина Волохова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Стояв на захисті України з 2022 року. Згадаймо Костянтина Волохова
У травні 2022 року Костянтин Волохов став на захист України
колаж: glavcom.ua

Волохов був мобілізований до лав Національної гвардії України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Костянтина Волохова.

Солдат Костянтин Волохов помер 7 травня 2026 року під час проходження військової служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Костянтин Волохов працював у КП ШЕУ Шевченківського району комунальної корпорації «Київавтодор» дорожнім робітником дільниці з ремонту та утримання зливоприймальних систем та гідроспоруд. «За роки роботи він зарекомендував себе як відповідальний працівник, надійний товариш і людина великої внутрішньої сили. Його щиро поважали у колективі за працьовитість, витримку та готовність завжди підтримати інших», – наголосили у корпорації.

У травні 2022 року Костянтин Волохов став на захист України
У травні 2022 року Костянтин Волохов став на захист України
фото Комунальна корпорація «Київавтодор»

У травні 2022 року Костянтин Волохов став на захист України і був мобілізований до лав Національної гвардії України. Воїн мужньо виконував військовий обов’язок, захищаючи державу й український народ.

Водночас Волохов був люблячим чоловіком і турботливим батьком. «Для своєї родини Костянтин Олександрович був опорою, людиною честі та доброти, яка понад усе цінувала близьких і рідний дім», – наголосили у корпорації.

7 травня 2026 року солдат Костянтин Волохов помер під час проходження військової служби.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання

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