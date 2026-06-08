Стояв на захисті України з 2022 року. Згадаймо Костянтина Волохова

У травні 2022 року Костянтин Волохов став на захист України

Волохов був мобілізований до лав Національної гвардії України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Костянтина Волохова.

Солдат Костянтин Волохов помер 7 травня 2026 року під час проходження військової служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Костянтин Волохов працював у КП ШЕУ Шевченківського району комунальної корпорації «Київавтодор» дорожнім робітником дільниці з ремонту та утримання зливоприймальних систем та гідроспоруд. «За роки роботи він зарекомендував себе як відповідальний працівник, надійний товариш і людина великої внутрішньої сили. Його щиро поважали у колективі за працьовитість, витримку та готовність завжди підтримати інших», – наголосили у корпорації.

У травні 2022 року Костянтин Волохов став на захист України фото Комунальна корпорація «Київавтодор»

У травні 2022 року Костянтин Волохов став на захист України і був мобілізований до лав Національної гвардії України. Воїн мужньо виконував військовий обов’язок, захищаючи державу й український народ.

Водночас Волохов був люблячим чоловіком і турботливим батьком. «Для своєї родини Костянтин Олександрович був опорою, людиною честі та доброти, яка понад усе цінувала близьких і рідний дім», – наголосили у корпорації.

7 травня 2026 року солдат Костянтин Волохов помер під час проходження військової служби.

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