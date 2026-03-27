Зеленський дав звання народного артиста автору найхітовішої вистави в Україні

Уривський здійснив постановки понад 20 вистав на сценах Одеси, Львова, Києва та за кордоном

Режисер-постановник Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка Іван Уривський отримав звання народного артиста України. Він поставив «Конотопську відьму», яка стала справжнім театральним відкриттям 2023 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №276/2026.

Глава держави відзначив державними нагородами діячів культури з нагоди Міжнародного дня театру. Ордени, а також почесні звання отримали актори, режисери та керівники театрів. Їх нагороджено за «вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, вагомі творчі здобутки і високу професійну майстерність».

Раніше «Главком» писав, що аншлагова вартість вистави «Конотопська відьма» режисера Івана Уривського за однойменною повістю Григорія Квітки-Основ'яненка становила 600 тис. грн. Директор Національного театру ім. Івана Франка Євген Нищук розповідав у листопаді 2024-го: «Скільки б разів ми її не виставляли на місяць, вона продається за 13 хвилин».

«Конотопська відьма» – постановка режисера Івана Уривського, що поєднує український фольклор, містичні мотиви та гостросоціальні теми. Вперше була представлена у 2023 році на сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Ця вистава заснована на класичній повісті Григорія Квітки-Основ’яненка, переосмисленій у сучасному контексті.

Світлини з вистави «Конотопська відьма» фото: Театр Франка

Нагадаємо, сьогодні, 27 березня відзначається Всесвітній день театру. У цей день святкують визначну роль театрального мистецтва в культурному розвитку суспільства, а також вітають усіх робітників театру від театральних режисерів, акторів і сценографів до білетерів. До Всесвітнього дня театру «Главком» розповів історію цього свята та підготував привітання і листівки.

До слова, українські театри за 2025 рік заробили 4,5 млрд грн, серед них 10 найдохідніших закладів отримали 2,28 млрд грн. Аналітики платформи Vkursi назвали театри, які отримали найбільший дохід у 2025 році.