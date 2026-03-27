Головна Країна Культура
search button user button menu button

Зеленський дав звання народного артиста автору найхітовішої вистави в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Уривський здійснив постановки понад 20 вистав на сценах Одеси, Львова, Києва та за кордоном
фото: Instagram/ivan_uryvskyi

Іван Уривський є режисером-постановником «Конотопської відьми»

Режисер-постановник Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка Іван Уривський отримав звання народного артиста України. Він поставив «Конотопську відьму», яка стала справжнім театральним відкриттям 2023 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №276/2026.

Глава держави відзначив державними нагородами діячів культури з нагоди Міжнародного дня театру. Ордени, а також почесні звання отримали актори, режисери та керівники театрів. Їх нагороджено за «вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, вагомі творчі здобутки і високу професійну майстерність».

Раніше «Главком» писав, що аншлагова вартість вистави «Конотопська відьма» режисера Івана Уривського за однойменною повістю Григорія Квітки-Основ'яненка становила 600 тис. грн. Директор Національного театру ім. Івана Франка Євген Нищук розповідав у листопаді 2024-го: «Скільки б разів ми її не виставляли на місяць, вона продається за 13 хвилин».

«Конотопська відьма» – постановка режисера Івана Уривського, що поєднує український фольклор, містичні мотиви та гостросоціальні теми. Вперше була представлена у 2023 році на сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Ця вистава заснована на класичній повісті Григорія Квітки-Основ’яненка, переосмисленій у сучасному контексті. 
5 фото
На весь екран
Світлини з вистави «Конотопська відьма»
фото: Театр Франка

Нагадаємо, сьогодні, 27 березня відзначається Всесвітній день театру. У цей день святкують визначну роль театрального мистецтва в культурному розвитку суспільства, а також вітають усіх робітників театру від театральних режисерів, акторів і сценографів до білетерів. До Всесвітнього дня театру «Главком» розповів історію цього свята та підготував привітання і листівки.

До слова, українські театри за 2025 рік заробили 4,5 млрд грн, серед них 10 найдохідніших закладів отримали 2,28 млрд грн. Аналітики платформи Vkursi назвали театри, які отримали найбільший дохід у 2025 році.

Читайте також:

Теги: Іван Уривський Володимир Зеленський державні нагороди Театр Франка театр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua